日期:1月26日，此前足協已確認新賽季中超將在3月3日開戰，如今開幕式的承辦方也浮出水面，老牌球隊天津泰達從候選俱樂部中脫穎而出。

據《北京青年報》報導，由於今年過年時間較晚，春節假期距離新賽季開幕時間有限，所以足協也在加班加點確認各級聯賽以及超級杯的日程和比賽地點安排，多家中超俱樂部先後向足協以及中超公司表達了申辦意願。

在申辦的俱樂部中，就包括了天津泰達和貴州恆豐兩家新老俱樂部，最終天津泰達獲得了新賽季中超開幕式的承辦權，揭幕戰也將在水滴球場進行。

值得一提的是，2018賽季恰逢是泰達集團接手天津足球的20周年紀念日，此前俱樂部方面就有承辦開幕式的意願，如今他們得償所願，也是為俱樂部20周年獻禮。

（一拳超人）