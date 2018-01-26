農夫保險公開賽首輪伍茲72桿 弗諾領先張新軍T84北京新浪網 (2018-01-26 08:53)
伍茲首輪交出72桿
日期:1月26日，泰格-伍茲將大批觀眾帶回高爾夫之中，他甚至製造了一些歡呼聲。
因為第四次腰部手術，這僅僅是一年以來他第一次參賽。伍茲出現了一些錯誤，但是在加利福尼亞時間星期四，也打出了一些似曾相識的球，最終在農夫保險公開賽第一輪打出72桿，平標準桿。
「很高興能夠再次競賽了。非常開心能來到這裏，」伍茲說。
可是他仍舊落後托尼-弗諾（Tony Finau）7桿，後者在多利松北球場打出65桿。而伍茲星期五打那座球場的時候將處於晉級的泡沫線上。在沒有風，比較好得分的一天之中，他並列位於第84位。
中國選手張新軍在伍茲之後出發，同樣在南球場交出72桿，並列位於第84位。而從另外半場出發的竇澤成只打出77桿，並列位於第113位。
中國台北選手潘政琮征戰北球場，交出70桿，並列位於第35位，與同樣在北球場比賽的菲爾-米克爾森同桿。
詳細戰報稍後奉上。
（小風）
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