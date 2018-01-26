信息時報訊 （記者 白雲） 1 月 25日，廣州恆大淘寶足球俱樂部公佈了 2018 賽季會員卡（套票）價格，新賽季套票繼續原價銷售，恆大已經連續4個賽季未作票價調整。

新賽季恆大套票將與 2015、2016、2017 賽季保持一致，分別是 500 元（學生票）、600 元、1000 元、1500 元、2000 元和 2500 元六檔，發售總數量為 25000 張。

知情人士透露，恆大老闆許家印對新賽季套票銷售工作十分重視，指示俱樂部在考慮市場需求的同時，一定要考慮廣大球迷的利益。最終，許老闆要求新賽季的套票價格與前三個賽季保持一致。

廣州恆大淘寶足球俱樂部對2018賽季套票進行了全新升級，套票設計頁面簡潔大氣，彰顯七星冠軍風采，並且升級套票包裝為套票禮盒，內含俱樂部為套票球迷精心準備的2枚廣州隊LOGO徽章。

為進一步打造天河體育場「同袍一心」的紅色主場球迷文化，增強廣州隊魔鬼主場氛圍，捍衛亞洲第一主場榮譽，凡購買2018賽季會員卡（套票）的球迷，將獲贈2018賽季恆大紅色球迷服1件，且俱樂部向廣大球迷發出「同袍一心，齊撐恆大」的倡議，號召球迷在2018賽季亞冠、中超、足球杯比賽中，身穿恆大紅色球迷服入場助威，一如既往「同袍一心」，支持廣州隊，為廣州隊加油，為中國足球加油。

恆大主場是亞洲第一球市，場均上座率常年保持在 4.5 萬人左右，球票炙手可熱，一票難求。儘管如此，俱樂部堅持球票（套票）四年不漲價，以球迷為先，這在水漲船高的中超大環境下實屬難得。對於恆大的做法，球迷們也紛紛手動點讚，稱恆大俱樂部為「業界良心」。