曝阿巴斯賽季報銷！北控已經在接觸新亞洲外援北京新浪網 (2018-01-26 08:56)
日期:1月26日，根據一位業內籃球記者報導，北控隊外援阿巴斯足底筋膜炎的傷情不容樂觀，本賽季很可能賽季報銷，北控隊已經在接觸新的亞洲外援。
該記者在微博寫道：」阿巴斯足底筋模樣傷情不容樂觀，這個賽季可能要打不了了，北控要想衝擊季後賽，必須要換外援，據說已經在接觸新的亞外了，時間不等人。接下來客場比賽阿巴斯不會隨隊，他會留在北京治療。「
阿巴斯本賽季在所打的27場比賽中場均出場39.7分鐘，能夠貢獻18.7分9.8籃板3.4助攻2.0搶斷1.0蓋帽的數據。北控隊目前的戰績為15勝15負，排在積分榜第13位。
（風之子）
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