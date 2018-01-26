戴通納24小時耐力賽排位賽：阿隆索拿到第13北京新浪網 (2018-01-26 08:58)
美國戴通納24小時耐力賽排位賽結束，New Cadillac車手范-德-讚德以1分36秒083的成績拿到桿位，斯特羅爾車組排在第六，納斯爾車組第七，蒙托亞車組第十，董荷斌車組第11，阿隆索車組第13。
（阿爾法）
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