美國戴通納24小時耐力賽排位賽結束，New Cadillac車手范-德-讚德以1分36秒083的成績拿到桿位，斯特羅爾車組排在第六，納斯爾車組第七，蒙托亞車組第十，董荷斌車組第11，阿隆索車組第13。

（阿爾法）