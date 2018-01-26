[法乙]足球預測分析：歐塞爾vs巴黎FC

比賽時間：日期:2018年01月27日03:00

獵球者分析：

歐塞爾

本賽季，法國聯賽升降級附加賽將會增加場次，次級聯賽的第5名將先和第4名進行兩場附加賽，勝者將與第3名對陣，最終的勝利者會和上級聯賽的第18位進行最後兩場確定名額的比賽。所以理論上來講，法乙第5也有很大的機會升上法甲聯賽。

歐塞爾在聯賽22輪過後，取得7勝5平10負的成績，總共打入26球丟31球，積26分，排積分榜第12位。

歐塞爾上場比賽客場挑戰奧蘭斯，兩隊上演了一場對攻大戰，歐塞爾在領先兩球的情況下被奧蘭斯扳平，最後歐塞爾的帕佩-薩內點殺對手，從客場艱難帶走三分。

歐塞爾在法乙賽場就一直扮演弱旅的角色，但近來成績有所起色，算上法國杯在內的近4場比賽，歐塞爾取得3勝1平的不錯成績。

歐塞爾當前主場成績只能排在中下游水準，11個主戰5勝3平3負，總共打入16球卻丟10球，主場競爭力不足。

亞塔拉和菲利波托兩人是歐塞爾隊內主要得分手，但亞塔拉本輪比賽的缺陣將對歐塞爾進攻端造成影響，預計該場比賽或由年輕的弗洛里安-阿耶頂替他首發出場，弗洛里安-阿耶目前有兩球入賬。

值得一提的是歐塞爾後防線球員，波洛馬特愈發成熟，阿卜杜勒和塔卡爾弗雷德的配合也很默契，加上中場幾名球員的保護，球隊後防變得比較穩固。

歐塞爾此役主場迎戰巴黎FC，後者近來氣勢如虹，雖然歐塞爾最近狀態良好，但要想擊敗巴黎FC也需全力以赴。

巴黎FC

經過法乙前22輪的比賽，巴黎FC以11勝8平3負的成績，總共打入27球丟18球，積41分，目前暫列積分榜第3位。

上場比賽，巴黎FC主場迎戰阿雅克肖，兩隊整場比賽射門次數和控球率不相上下，而巴黎FC顯然進攻更高效，最終以2比1在主場擊敗阿雅克肖。

巴黎FC本賽季在法乙賽場展現了不俗的實力，上場比賽取勝后，巴黎FC在聯賽已經連續11輪不敗，雖然其中出現6場平局，但這樣的戰績足以讓人稱道。

巴黎FC在此前10個客場戰績是3勝5平2負，總共打入8球丟7球，在客場攻防兩端表現比較均衡。

巴黎FC採取的戰術打法是高舉高打，在前方有艾茨西米和蒂奇坎特兩名高中鋒頂在最前面，中場球員除阿拉米有速度優勢外，其他中場球員並沒有突出表現。

巴黎FC的後防線具有身高優勢，但在後防主力球員中，除了德拉尼正處於當打之年外，像赫爾維已經35歲，西迪比33歲，年齡均偏大，或給球隊後期作戰帶來隱患。

巴黎FC與歐塞爾近4次交戰，巴黎FC1勝1平2負，此次客場挑戰近來狀態良好的歐塞爾，巴黎FC也沒有必勝把握。

獵球者數據：

歐塞爾

歐塞爾近5場比賽各項賽事成績是3勝1平1負。

歐塞爾近5場聯賽比賽盤路2贏1走2輸。

歐塞爾近5場比賽各項賽事總共打入15球，丟7球。

巴黎FC

巴黎FC近5場聯賽比賽成績是3勝2平。

巴黎FC在近5場聯賽比賽盤路4贏1走。

巴黎FC近5場聯賽比賽總共打入8球，丟4球。

編輯：獵球者-綠茵戰神