國王杯1/4決賽第二回合，巴薩2比0戰勝西班牙人，逆轉對手晉級半決賽。巴爾韋德賽后表示：「國王杯不簡單，看看最近幾場比賽就知道了。西班牙人隊戰鬥到了最後一刻，我們避免了最後一刻丟球。最後幾分鐘我們踢得不錯，上半場我們就逆轉了比分，但必須要尋找第三個進球，因為對方進一球就會把我們淘汰出局。」

巴爾韋德稱讚了梅西：「萊奧承擔了拿球的責任，他能拿住皮球，將時間消耗掉。」

巴爾韋德也稱讚了在本場比賽中上演首秀的庫蒂尼奧：「我們對他寄予厚望，相信他的到來對我們的足球作用很大。他在場上的無懼無畏，他一對一的能力，都能幫助球隊，我認為他是一個自由的球員。在他接近禁區的時候，可以感受到他的危險性。這不是一場簡單的比賽，但他上場后表現很好。等著看吧，這僅僅是一個開始。」

會不會因為皇馬缺席國王杯半決賽而開心？巴爾韋德表示：「皇馬是偉大的對手。我們這些球隊之所以能進入半決賽，也是努力的結果。在這樣的賽事中，你不能有一場表現不佳，因為這會導致你被淘汰出局。」

對於皇馬目前的狀況，巴爾韋德表示：「我不會去考慮別的球隊，我只關心自己的球隊，讓自己的球隊保持良好狀態，繼續在各項賽事中前進。」

巴爾韋德還表示了對齊達內的同情：「足球就是這樣的，如果你獲勝，那你就是最好的，如果輸球了，那就是最糟糕的。齊達內為皇馬做出了巨大貢獻，我們都認可他。」（伊萬）