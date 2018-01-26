天氣驟降，夜夜難眠！中醫師指出，失眠不是年長者的專利，從中醫角度，通常與與肝、脾、腎、膽有關，不僅代表身體出現警訊，甚至會引起慢性身心疾病。建議平日應減緩壓力，規律運動及均衡飲食，亦可用桂圓紅棗5茶飲安神助好眠。

中華民國中醫師公會全聯會理事長陳旺全指出，大家都有失眠的經驗，翻來覆去難入睡，確實很痛苦。一般而言，失眠可以分成3部分，包括起始的失眠、間段的失眠，還有睡醒前的失眠。

1.起始的失眠：大多是因為壓力、焦慮、害怕等問題造成。

2.間段的失眠：大多是因為身體腸胃疾病、神經疼痛、多夢、夜驚等。

3.睡眠末期的失眠：通常是因為慢性疾病所造成，像是高血壓、心臟病等。

桂圓菊花 舒緩情緒

從中醫觀點，失眠又稱「不寐」、「目不瞑」，屬心神病變。主要表現為睡眠的時間不足，或是睡眠的深度不足，輕者入睡困難或寐而不酣，或是時寐時醒，或醒後不能再寐；重者則徹夜不寐，常會影響正常的工作、生活、學習和健康。

陳旺全強調，飲食不節、情志過極、思慮過度、大病之後、年邁體虛等因素，容易影響身體陰陽平衡，導致睡眠出現障礙，雖然很多人會藉由安眠藥改善狀況，但中醫辨證發現，其實喝對茶也能安神及助眠。

中醫辨證發現，喝對茶也能安神及助眠。

難入睡？中醫推荐安神助眠5茶飲

尤其冬天長期坐著不動、活動量降低，也會加重四肢冰冷與僵硬，甚至在就寢時睡到半夜就醒來，無法一覺到天亮。建議睡前可以沖個熱水澡，或做些伸展運動，有助身體暖和與放鬆情緒，另外，也可在睡前飲用安神茶飲，幫助入眠。

【5種安神助眠茶飲】：

桂圓紅棗助眠茶

材料：桂圓1兩、紅棗3-5顆、冰糖適量。

作法：用500c.c.的熱水沖泡。

如果火氣大、喉嚨發炎，就不建議飲用桂圓茶飲。

安神抗鬱茶

材料：麥茶600c.c.、決明子2錢。

作法：麥茶直接加熱放入決明子，或以麥茶茶包、決明子放入杯中沖入600c.c.熱水即可。

養心定志茶

材料：龍眼肉2錢、百合2錢、酸棗仁2錢、浮小麥3錢、陳皮2錢。

作法：用1000c.c.的熱水沖泡。

柏子仁養心茶

材料：柏子仁120克、枸杞子90克、麥冬、當歸、石菖蒲各30克、玄參、熟地各60克、甘草15克。

作法：上藥按配方比例，研成細末，以紗布袋分包，每包15克，每次取一包，用沸水沖泡。

清肝益智茶

材料：菊花2錢、枸杞子4錢、白芍2錢、石菖蒲1錢、遠志2錢。

作法：用1000c.c.的熱水沖泡。

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