請你自己或是另一半來做測驗吧。對於以下問題請回答「YES」或「NO」。

1.如果是情侶關係的話，就不應該隱瞞任何事情〈YES or NO〉

2.絕對沒有人不嫉妒我的另一半〈YES or NO〉

3.年輕女性都會希望另一半態度紳士〈YES or NO〉

4.若兩人相愛，婚姻生活一定能順利〈YES or NO〉

5.如果是真愛的話，一定能白頭偕老〈YES or NO〉

6.只要有愛就能結婚，不用在意社會地位或年齡差距〈YES or NO〉

7.比起愛撒嬌的女性，有能力的女性更適合當戀人〈YES or NO〉

8.要得到父母的贊成才會結婚〈YES or NO〉

9.喜歡的人有好幾個，但是真愛只有一個，不論誰都一樣〈YES or NO〉

10.認為經濟安定是結婚的必備條件〈YES or NO〉

11.就算不小心愛上對方也不能外遇〈YES or NO〉

12.在婚前應該要有所認知，結婚會伴隨著失望〈YES or NO〉

診斷——這個測驗是得知你的「浪漫程度」

1∼6選擇「YES」時各加1分。

7∼12選擇「YES」時各減1分。

其他則以0分計算。

-3分以下：超現實型

會在意對方的能力或收入高低等。

-2分∼+2分：稍微現實型

在交往初期，就會開始和對方聊起將來的計畫。

3分∼ 5分：標準型

掌握理想平衡的狀態。以目前的心態和對方交往即可。

6分：超浪漫型

深信只要有愛就能克服一切的人。有逃避現實的傾向。

※這個問題是曾在美國北卡羅來納大學實施的「浪漫指數測驗」。男女共1000人參加，測驗的最高分數為6分，統計結果女性的平均為4分，男性的平均則是5分。由此測驗可得知，浪漫指數較高的男性，具有較為浪漫的傾向。

另外，美國的心理學家魯賓，曾實施有關「提出分手」的調查。對於交往中的情侶進行2年的調查，結果得知分手的情侶多半是由女性提出分手要求。這時候男性在被提出分手前，大多都不曾注意到女方的心理變化，因此有許多人為此相當後悔。

雖然許多人都說女性比較現實，不過從這樣的統計結果可得知，男性反而比較容易會去美化戀愛關係。

本文出自台灣東販《看穿人心的腹黑心理測驗》

原文網址 http://www.top1health.com/Article/262/56611