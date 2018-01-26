法新社25日報導，非洲以外地區所發現的最古老現代人類殘骸化石，已在以色列被挖掘出來，這為先前研究暗指的結果提供證據，也就是人類遷移出非洲的時間，要比原先所想的還早上大約5萬年。

包括頜骨和數顆牙齒在內的這些臉部殘骸，是在以色列的米斯利亞洞穴(Misliya Cave)所發現，這是位於卡梅爾山(Mount Carmel)的數個史前洞穴之一。

美國「科學」(Science)期刊25日公佈的一份報告指出，這些骨頭約有17萬4千年到18萬8千年之久；截至目前，在非洲以外地區所發現最早的現代人類化石，估計約為9萬到12萬年之間。

報告中將這些化石稱為「米斯利亞1號」(Misliya-1)。報告的共同作者、賓罕頓大學(Binghamton University)人類學教授昆恩(Rolf Quam)說，米斯利亞是一個令人興奮的發現，它提供了目前為止最清晰的證據，那就是人類的祖先最早遷移出非洲的時間，要比我們先前相信的還要早上許多。

年代最久遠的現代人類化石是在非洲發現的，時間約在19萬5千年到16萬年。而年歲「更老」的原始人殘骸，則在摩洛哥(31萬5千年)和南非(25萬9千年)發現。