俄金牌選手：平昌冬奧禁令純為政治中央廣播電台 (2018-01-26 08:17)
俄羅斯前越野滑雪及冬季兩項奧運獎牌得主列茲佐娃(Anfisa Reztsova)25日指控，禁止俄羅斯運動員參加南韓平昌冬季奧運，完全是出於政治的決定。
列茲佐娃曾在這兩個項目獲得奧運共5面獎牌(3金1銀1銅)。今年54歲的她在接受法新社訪問時指出：「這事的發生只因為我們贏了素溪(Sochi，冬奧)。我們能夠主辦如此最高水準的比賽，而且無法被超越。」
由於被指控國家有系統的使用禁藥，國際奧會在上個月禁止俄羅斯參與平昌冬奧，但允許未涉禁藥的俄羅斯清白運動員，在嚴格條件下以獨立身份參賽。俄羅斯被指控在2014年自己主辦的素溪冬奧時，禁藥問題達到最高峰。
列茲佐娃表示，禁止俄羅斯參加平昌冬奧，純粹是政治決定。在被問到是否認為使用禁藥的指控是真的時，列茲佐娃說，她未曾「聽到、見到或知道」任何證據。但她表示：「我必須誠實的說：全世界都不是乾淨的。」
俄羅斯奧會官員25日表示，169名俄羅斯運動員已經獲准參與下個月的南韓平昌冬奧。但這些選手只能稱為「來自俄羅斯的奧林匹克運動員」(Olympic Athlete from Russia)，贏得的獎牌不計入俄羅斯帳下，並以奧會會旗取代俄羅斯國旗，得獎時也不能演奏俄羅斯國歌，改奏奧林匹克會歌。
俄羅斯體育部長科洛可夫(Pavel Kolobkov)表示，參與平昌冬奧將是運動員個人的決定。列茲佐娃鼓勵這些合格的運動員，儘管無法在俄羅斯國旗下出賽，但仍應前往平昌參與競爭。
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