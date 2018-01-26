（中央社記者曾依璇安古蘭25日專電）台灣年輕漫畫家近年數度入圍法國安古蘭漫畫節新秀獎，雖尚未有人獲獎，但新興創作能量逐漸在國際舞台上為人所知，尤其31歲的覃偉以人生感悟為題材，難能可貴地二度入圍。



覃偉原先在雲林科技大學學習動畫，也曾從事動畫製作，在職場上待了一段時間後，他辭去工作，背起行囊到印度旅遊兩個月，眼見許多窮苦人民的生活百態，豐富了他對人生的感觸。



他在安古蘭漫畫節展場接受中央社記者訪問時說，大學時期因熱愛日本動畫大師宮崎駿的作品，希望自己也成為動畫師，但進入業界後發現，動畫是分工產製，個人很難掌握作品全貌，而且「我喜歡一個人安靜工作，用漫畫表達會比較適合我，我也喜歡在紙上畫畫的觸感，才開始往漫畫方向走」。



覃偉受法國漫畫家墨必斯（Moebius）的作品吸引，興起對歐洲漫畫的興趣，於是他到了法國，開始在史特拉斯堡（Strasbourg）的漫畫學校學習基本技巧。



起初，學過動畫的他有點排斥如初學者般從頭學起，但漸漸發現在創作過程中找到自己想要表述的方式，走過的路並不白費；去年，他以作品「人生之輪」首度入圍安古蘭漫畫節新秀獎，可視為對他學習成果的肯定。



離開史特拉斯堡後，他轉而投入安古蘭漫畫學校的碩士學程，目前就讀第一學年，學習漫畫理論和圖像小說源起。



他說：「以前大家覺得漫畫是小孩的讀物，但現在圖像小說崛起、流行，漫畫越來越趨向成人閱讀市場、脫離膚淺讀物的污名。」



今年，他再度入圍安古蘭漫畫節新秀獎，作品為「雙人曼波」。



在這部作品中，覃偉以不同形式的舞蹈，描繪一對戀人相遇、熱戀、磨合、長伴的過程。



他形容，戀人相伴一生，最初就像共舞親密探戈，歷經現代舞的掙扎，磨合後轉為平緩柔和的慢舞，直到接近人生終點，有一方先離去，另一人就獨舞到最後。



覃偉兩度入圍，雖都未獲獎，但他一臉淡泊，對記者細述下一個作品的背景。



他說，也許自己生性敏感，作品多與人生感悟相關，他正在進行的計畫，以一名18歲就從越南輾轉逃難到法國的醫生為靈感，也是一個以生命寫成的故事。1070126