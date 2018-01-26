[德甲]足球預測分析：法蘭克福vs門興

開賽時間：2018-01-27 03:30

獵球者分析：

法蘭克福

？ 法蘭克福近況不俗，連同杯賽和友誼賽在內，6場比賽錄得3勝3平保持不敗，上周末聯賽作客3-1擊敗沃爾夫斯堡。

？ 目前德甲積分榜的形勢是拜仁一枝獨秀，第二名至第七名只有一分之差，可見競爭的激烈程度。因此對現時排在第7位的法蘭克福以及第5位門興來說，本場比賽不容有失。

？ 只是法蘭克福本賽季主弱客強的特點明顯，客場至今錄得6勝3平1負，成績僅次於班霸拜仁，但主場卻錄得2勝3平4負，排名倒數第三，其中兩場勝仗的對手是下游球隊，含金量不足。

？ 另外，法蘭克福目前聯賽丟了20球，德甲丟球第二少，但19輪聯賽只有3場零封對手，其中主場全部未能保持清白，防線並非滴水不漏。

門興

？ 本賽季聯賽首循環，門興主場0-1不敵法蘭克福，本場比賽是門興的復讎戰，戰意十足。球隊過去8次走訪商業銀行競技場錄得5勝2平1負的佳績，其中4次零封對手，非常擅於在客場打法蘭克福。

？ 但就近況而言，門興不及法蘭克福穩定，最近9場各項賽事錄得3勝1平5負，未嘗出現連續不敗，發揮飄忽。球隊上周末主場2-0擊敗奧格斯堡，才終止了兩連敗的尷尬局面。

？ 上輪比賽，金特爾和阿扎爾的表現令人眼前一亮，在比賽第10分鐘以及完場最後一刻，兩人配合各自幫助對方取得進球，今戰他們也有望繼續帶領球隊攻城拔寨。

？ 門興擁有不俗的進球能力，目前總進球數在聯賽名列前茅，可惜後防挖坑太多，防守屬於倒數之流，目前戰罷19輪只有4場零封對手。

？ 球隊攻強守弱的屬性導致他們客場成績並不好，目前31個積分只有11分來自客場，最近各項賽事客場錄得1勝5負，友誼賽面對德乙球隊杜塞爾多夫也能敗下陣來。

獵球者數據：

法蘭克福

？ 法蘭克福近4場對陣門興的各項賽事，每場雙方總進球數均少於2.5粒。

？ 法蘭克福近4場德甲主場均未嘗一勝。

？ 法蘭克福近6場德甲，其中4場每場雙方總進球均超過2.5粒。

門興

？ 門興近3場德甲客場，每場上半時落後，最後全場比賽落敗。

？ 門興近4場德甲客場，其中3場每場失球數均達到2球或以上。

？ 門興近9場德甲客場，其中8場每場雙方總進球均超過2.5粒。

（翻譯：獵球者-蔓）