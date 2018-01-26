羽聯排名：國羽佔據兩項頭名 諶龍第四林丹第六北京新浪網 (2018-01-26 08:33)
諶龍本周繼續征戰印尼大師賽
1月25日，世界羽聯公佈了最新一期的世界排名，國羽依然佔據著女雙和混雙的世界第一。
男單，與上周相比本周沒有變化，阿塞爾森、李宗偉、斯里坎斯排名前三，諶龍第四、林丹第六、石宇奇第八。
女單，戴資穎、山口茜、辛杜排名前三，在馬來西亞大師賽奪冠的泰國選手因達農-拉特查諾升至第四位，馬林下降到第五。陳雨菲、何冰嬌分列第八和第九。
男雙，印尼組合吉迪恩/蘇卡穆約排名首位，丹麥的鮑伊/摩根森排名第二。國羽方面，李俊慧/劉雨辰和劉成/張楠分列第三和第四。
女雙，在馬來西亞大師賽上獲得亞軍的陳清晨/賈一凡繼續排名首位，獲得冠軍的丹麥組合萊特/彼得森超越奧運冠軍組合高橋禮華/松友美佐紀升至第二位。於小含/黃雅瓊升至第九位。
混雙，雖然國羽幾對組合拆對已經有一段時間，但憑藉去年賺下來的積分依然佔據著前十。鄭思維/陳清晨排名首位，魯愷/黃雅瓊排名第二，王懿律/黃東萍位居第三，張楠/李茵輝位居第八位。在馬來西亞大師賽上獲得亞軍的鄭思維/黃雅瓊飆升21位，來到了目前的第25位。
（新體）
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