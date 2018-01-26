重新走入華強北，很多東西在不經意間悄然改變。許多人都在談論著區塊鏈，比特幣，算力，哈希值，礦機……

都說是虛擬貨幣，比特幣到底離我們有多遠?

其實，就在你我身邊。

眾所周知，比特幣主要是靠「挖」，挖礦機的誕生在比特幣世界上演了一場又一場算力「軍備競賽」，挖礦的門檻也不斷提高。其實，「中國製造」在過去幾年牢牢壟斷著各式礦機的設計和生產。但或許不是很多人知道，深圳華強北已經成為全國乃至全球最大的礦機銷售集散地之一。正值「中國電子第一街」的華強北開街一周年，我們不講人流量有沒有恢復，也不講商業街如何轉型，我們從比特幣挖礦機的故事講起，講述一個不一樣的華強北。

礦機的故事

比特幣的價格暴漲暴跌看似很刺激，礦機的故事同樣精彩。

如今，抱一台礦機回家或者部署一個家庭小作坊挖礦的中小礦工盈利空間非常有限，挖礦行業也正逐漸向有廉價電資源、有專業化部署能力的企業和團隊集中。只是，影響挖礦的因素有很多，比如礦機的性能和功耗、全網的算力和難度、礦場的部署和運維能力、有沒有廉價電的資源、以及幣價和政策的導向等。可以說，如果沒有挖礦機和越來越多的挖礦者，至今比特幣或許仍只是由極客群體的筆記本電腦在空閑時生產出來的。

在比特幣產生初期，比特幣非常好「挖」，普通電腦CPU就能完成，只需下載軟體就可以自動「解題」。由於每天產出區塊數量固定，隨著幣價上漲，「解題」的人越來越多，挖幣難度也會越來越大。與之相應，全球的算力增長越多，幣就越來越難挖。

比特幣價格過去一年的暴漲，客觀上讓比特幣突破了極客的圈子，進入了普通人的視野。當大部分人終於將目光瞄準比特幣等虛擬貨幣時，有這樣一部分人，他們嗅覺靈敏，能迅速捕捉到比特幣上漲背後的商機——礦機。在一場專業礦機研發的全球較量中，大量礦工湧入，礦機一機難求，這種動態博弈也催生了另外一個群體：礦機批發商。

成立於2013年的比特大陸就是從比特幣暴漲狂潮中找到了另外一條商機，它設計了比特幣礦機的晶元，裝配至機器之後，再銷往世界各地的客戶。目前全球80%甚至90%的礦機都由該公司提供，這家靠著生產礦機、籌建礦池成長起來的公司，長期佔據著比特幣全網算力的頭部位置。

回顧2017年，半導體業的最大驚奇，就是第三季度突然竄出的比特幣挖礦晶元需求。巧合的是，比特幣就從那個時候開始自己的瘋漲之旅。美商聯博證券此前發表的研究報告指出，台積電去年第三季度的虛擬貨幣ASIC晶元收入，「我們相信大部分來自比特大陸」。

其實，「中國製造」在過去幾年牢牢壟斷著各式礦機的設計和生產。世界排名前三的數字貨幣礦機生產商比特大陸、嘉楠耘智和億邦科技，囊括了全球九成以上的份額，而這三家公司都是由中國人創辦。

國際化的礦機銷售

許多礦機鋪位上的廣告都印著中文、英語、韓語甚至阿拉伯語，顯示這裏的礦機生意非常「國際化」。

重新走入華強北，很多東西在不經意間就悄然改變。許多人都在談論著區塊鏈，比特幣，算力，哈希值，礦機……他們原本都是賣電腦的，給人講解電腦的運行速度和配置，商鋪里依然擺放著電腦，但其實他們是在賣礦機。

「現在誰還賣電腦，隨便去問一問，有多少礦機收多少礦機，每天價格都在變化，二手的螞蟻礦機S9依然能賣到21000元左右。」天雨礦業的銷售丁陽向記者表示。

進入華強北的賽格廣場，記者發現商場中間一根巨大的柱子上赫然寫著「天雨礦業S9、4樓」，礦機生意在華強北已經是個公開的秘密。

「螞蟻礦機S9礦機怎麼賣?」記者問。

銷售員並沒有直接回答，而是在計算器上快速敲出了當天礦機的價格——24700元，這似乎已經成為行規。

「我們直接跟比特大陸廠家拿的貨，這個價格包括電源，這隻是今天的價格，因為礦機每天的價格不一樣，波動也很大，一般都是10台起訂。」銷售員丁丁表示。

在整個交流過程中，丁丁不停地接電話，都是來詢問今天的礦機價格，放下電話后她繼續說，目前螞蟻礦機S9在市場上賣到斷貨，剛又有客人預訂了10台礦機。隨後，他讓另外一個銷售員把顧客要的10台礦機送到指定地點。在華強北實地探訪過程中，記者發現螞蟻礦機S9是目前市場銷售最火爆的一款，而且不同店價格也不太一樣，基本維持在22000元到27000元之間。

記者發現，許多礦機鋪位上的廣告都印著中文、英語、韓語甚至阿拉伯語，顯示這裏的礦機生意非常「國際化」。偉信礦業的銷售員李貝貝向記者介紹，來華強北購買礦機的買家主要來自俄羅斯、印度、韓國、日本等，而在與他們的交流中，由於語言溝通障礙，基本全程都是用計算器在討價還價。

而華強北的商家最喜歡就是這些來自國外的礦機買手，他們目標明確，且購買量極大，基本上都是100台起訂，而且簽證時間有限，加上每天礦機價格波動幅度較大，所以一旦合適，他們會立刻敲定。

供不應求：

挖礦賺不過賣礦機

賽格廣場四樓其中一位商戶向記者表示，自己邊挖礦邊賣礦機，但現在挖礦門檻高，還賺不過賣礦機的。

據記者了解，螞蟻礦機S9生產成本只需要3000元左右，但因為市場炒礦機日趨火爆，目前螞蟻礦機S9一路被炒到3萬元左右，依然供不應求，可見礦機的利潤空間有多大。

「有多少就基本能賣多少，我們也在囤貨，其實風險也很大，因為礦機的價格是跟比特幣價格成正比，所以我們承擔的風險也很大。不過，最賺錢的還是比特大陸等生產商，一台機器的利潤至少3倍以上，我們只是中間商。價格好的話，我們有客人一天預訂5000台。」偉信礦業的工作人員向記者介紹。

值得一提的是，礦機生產商很可能根本不需要「貸款」這種傳統的金融模式，因為他們使用更古老的方式：先付款，然後要等一個月甚至更長的時間，才能收到礦機。記者詢問后得知，許多礦機生產商在深圳沙井等地都設有工廠，說明礦機也多數是「深圳製造」。

「基本不用去官網預訂，那裡全部都是被中介預訂然後再倒手，大家都在炒礦機，我以前是做貸款的，現在不也是轉行來做礦機。未來的趨勢，這東西還是挺火的。」賽格廣場四樓其中一位商戶向記者表示，自己邊挖礦邊賣礦機，但現在挖礦門檻高，還賺不過賣礦機的。來自內蒙古的一位礦場主就經歷了這樣的瘋狂，他去年將礦場更換下來的舊礦機委託華強北的商戶轉手，「用了一年的二手機，居然比我當初買的價格還要貴。」

礦機生意做起來之後，賣家這端也有了一些新玩法：一些商戶另闢蹊徑，提供衍生服務吸引顧客，例如礦機託管業務，商家找來穩定的電力和場地，建好礦場。買家在購買礦機后選擇託管，繳納託管費后無需考慮其他問題。丁丁向記者介紹：「如果你買的礦機不想在家裡用，我可以介紹一個朋友給你，你把礦機託管在他的礦場，託管費為每度電5角，挖出的比特幣依然算你的，還是挺划算的。」

說起託管，有業內人士對記者表示，動輒幾千台礦機的機房都有24小時專職維護人員，還有風冷水冷保溫措施來保證礦場持續的運轉。除了四川，還有一些礦場會聚集在內蒙古，但那邊多用的是火力發電。一般在豐水期，發電量供過於求，因此礦場也幫助四川當地有效利用了部分水力資源，但不排除存在違規用電情況。而在枯水期，礦場可能會將多餘礦機遷移到內蒙古、新疆等地。不過，挖礦行為所帶來的高耗能、高污染，以及由此引發的市場投機行為促使多國政府收緊監管措施。

另外一邊，由於比特幣「挖礦」僧多粥少，也促使比特大陸等礦機生產商不得不尋找新藍海。而此時，AI晶元機會來了。此前，比特大陸發佈了旗下的AI品牌Sophon，以及自研的全球首款張量加速計算晶元(TPU)——BM1680。

而在銷售這端，礦機的生意要看虛擬貨幣的臉色，也要看監管的鬆緊。這或許也是一些華強北電腦商戶的真實寫照：雖然礦機已經是「中國製造」，而且產品非常熱銷，暗地裡也都在賣礦機，但電腦的生意還是放不下……