日本大雪讓空調失靈 網民訴苦稱無計可施北京新浪網 (2018-01-26 08:29)
日本首都圈1月22日白天開始持續大雪，這讓大部分出行的日本人頭疼不已。而然，不出門就是萬幸了嗎，實則不然。許多家庭都打算開空調禦寒，但在推特上日本網民紛紛抱怨，稱出現了「空調剛打開就停止運作」、「空調吹的是冷風」、「空調不吹風」等問題。
據大金工業官網資料稱，在大雪天氣使用空調，會出現制熱功能失靈、空調外機發出怪聲、或運作5分鐘后自動停止、稍後又重新運作等情況。解決辦法是，先清除外機上的積雪以保證空氣流通，之後拔掉電源插頭再重啟空調。
報導稱，推特上也有網友給出「要馬上給外機周圍除雪」、「外機排水管凍住的話空調就不會運作」等建議。但仍有人與積雪苦戰無果，欲哭無淚稱：「都清掃兩次空調了，還是在積雪。」
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