去年5月的新品發佈會上，微軟正式宣布了面向教育市場Surface Laptop。在上市發售之後，微軟還承諾用戶可以在2018年3月31日之前免費將預裝的Windows 10 S切換至Windows 10專業版。今天美區更新了產品頁面，在下單Surface Laptop商務客戶專供版本的時候，可以讓用戶選擇預裝Windows 10 S或者Windows 10專業版。

雖然任意用戶都可購買Surface Laptop商務客戶專供版本，但是消費者版本提供預裝Windows 10專業版的可能性並不是很大，畢竟很多商務機構需要完整版Windows 10系統才能處理日常工作。

非常有趣的地方在於預裝Windows 10專業版的Surface Laptop比預裝Windows 10 S的提供了更多的顏色選擇。此前，Surface Laptop商務專供版本僅提供亮鉑金一種配色，但是現在上線了深酒紅和灰鈷藍兩種配色，但是只有Core i7/8GB/256GB以及Core i7/16GB/512GB兩種規格配置，在中國地區的售價為12288元。