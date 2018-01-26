新浪科技訊 日期:1月26日上午消息，有人在匿名App上爆料稱，Lyft員工濫用自己可以訪問客戶數據的權力，做出不當行為，比如搜集用戶個人信息，其中甚至包括像Facebook CEO馬克·扎克伯格這類名人的信息。Lyft新聞發言人向媒體表示，公司正在調查此事是否屬實。

這位匿名人士聲稱自己與Lyft合作過，他說Lyft員工訪問客戶數據的許可權過高，並且有些員工濫用訪問許可權。例如有些人會利用許可權查看前男友/女友的信息，還有人查看重要的人是否去了他們說要去的地方。

不只如此，匿名者還說，搭乘Lyft Line共乘汽車時，如果員工遇到很有吸引力的對象，會利用許可權查找此人。員工還利用許可權查看Lyft及其它公司高管的「打車評價」信息及個人信息。一位員工甚至吹噓說，他查到了扎克伯格的手機號碼。員工還會查看好萊塢女演員、色情明星的信息。

Lyft發表聲明稱，每一次查看客戶資料庫都會有記錄，只有特定員工才能查看。另外，在數據隱私和使用責任方面，公司也對員工進行了培訓，除非員工有特定用途，否則不允許濫用客戶數據。員工還要簽署保密協議和「負責任使用」協議，對訪問進行限制，阻止員工在工作需要之外使用或者披露客戶數據。

對於任何處理客戶數據的企業來說，這些責任似乎都是理所當然應該承擔的。2年前Uber也曾捲入旋渦，當時公司賦予員工許可權，可以通過「God View」查看用戶信息，事件曝光之後公司並沒有公開限制員工濫用許可權，直到紐約州總檢察長（NY Attorney General）開出2萬美元罰單，公司才採取行動。（星海）