起售價1.48萬！GTX 1070 Max-Q遊戲本正式發售北京新浪網 (2018-01-26 08:39)
據外媒報導，Falcon Northwest發售了全新的TLX遊戲本，搭載了GTX 1070 Max-Q顯卡，機身厚度在2cm左右，起售價為2321美元（約合人民幣1.48萬）。
在具體規格方面，TLX採用了15.6英寸1080P IPS顯示屏，RGB背光鍵盤，搭載了i7-7700HQ處理器，標配16GB DDR4-2400內存（可選32GB）；硬碟方面，這款產品內建最大4TB機械硬碟，同時還配有M.2 NVMe的SSD，容量可選512GB到2TB。
在介面方面，全新TLX配置了2個miniDP、1個HDMI、3個USB 3.0介面、以及2個USB 3.1介面。
值得一提的是，NVIDIA在去年台北電腦展上帶來了全新的Max-Q方案，讓遊戲本在維持強勁性能的同時，也可以擁有輕薄的機身。
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