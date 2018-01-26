新浪科技 王上

高瓴資本集團（以下簡稱「高瓴」）是一家低調的投資機構，很少對外發聲，即使是其創始人兼CEO張磊出現了「網傳緋聞」，也沒有去闢謠。

同時，高瓴是一家聲名顯赫的投資機構，騰訊、滴滴、京東、美團、去哪兒、摩拜單車等諸多互聯網領域知名企業背後，都有高瓴的身影，尤其是2005年第一筆投資投給騰訊並長期持有到現在的故事，在業內廣為流傳。

過去，高瓴不僅關注高科技，也將目光鎖定在傳統行業。剛剛過去的2017年，高瓴更注重科技創新與傳統行業的結合，不僅巨資控股百麗國際這樣的傳統鞋業，也大力投資了一些以人工智慧、智能出行等為代表的科技創新項目。

根據其官網描述，高瓴是一家專注於長期結構性價值投資的公司，由張磊於2005年創立，從耶魯基金的David Swesen手中獲得2000萬美元。而今，公開資料顯示，截止2017年6月，高瓴管理基金規模約300億美元，增長了1500倍。正如官網所述，高瓴「現已成為亞洲地區資產管理規模最大的投資基金之一」。

自創立之初，高瓴資本就走全階段投資的策略，覆蓋從天使/VC/PE到二級市場。梳理其投資項目可以看出，高瓴資本信奉價值投資，在投資風格上不跟風口，項目少而精，常常出大手筆，且持有時間比較長。

要麼不出手 一出手就是大手筆

高瓴資本擁有雙幣基金，不缺資金。在2005年成立之後，高瓴資本初期主要為美元投資。從註冊成立時間來看的話，從2013年起，高瓴就開始成立人民幣基金管理公司。

從投資數目來看，十余年來投資數目並不多，不完全統計，約90個。其中，很多都長期持有，12年前，高瓴就押寶當時估值只有20億美元的騰訊，12年後的今天，騰訊市值已經超過4000億美元，高瓴仍持有。

從投資階段來看，高瓴覆蓋種子輪至D輪；而從投資歷史來看，更喜歡投資A輪。

根據不完全統計，高瓴資本十幾年來投資項目甚至不過百，約為98個。從過往項目來看，高瓴資本比較喜歡投資的領域包含醫療健康、汽車交通、本地生活、企業服務。

從高瓴的單筆投資金額來看，要麼不出手，要麼一出手就是大手筆，喜歡下重注，每筆約在千萬人民幣以上的居多。

以高瓴投資京東為例，2010年的張磊投資了京東近3億美元，但劉強東當時的融資需求只有7500萬美元。張磊告訴劉強東：「這個生意要不讓我投3億美元，要不我一分錢都不投，因為這個生意本身就是需要燒錢的生意，不燒足夠的錢在物流和供應鏈系統上是看不出來核心競爭力的」。

這是當時國內的早期互聯網企業的投資中單筆投資量最大的案子之一，高瓴也一度被人取笑「錢多人傻」。

然而，高瓴資本仍堅持自己的所作所為，強調對價值的投資，看重獨立思考和深入研究的能力，在項目上不跟風。創業同理，在張磊看來，在創業創新中 「人多的地方不能去」，他將此總結為「傻X窗口」。

回頭來看，正是張磊的偏執與堅持，使得京東自建物流有了競爭壁壘，並在B2C電商中迅速崛起。

2017年投逾20家企業 注重傳統企業轉型

2017年，高瓴資本一如既往地大手筆出資。新浪科技根據公開資料整理，2017年，不完全統計，高瓴資本涉及的投資事件近30起，包含一級市場和二級市場以及新三板，投資的企業超過20多家。

從2017年投資項目看來，高瓴資本依然看好醫療健康、企業服務，並加碼消費升級，投資了Traveloka、摩拜單車、蔚來汽車以及優信集團等明星項目。

值得注意的是，高瓴資本在2017年最大的一筆投資就是控股「一代鞋王」百麗，併為此豪擲531億港元（摺合人民幣約470.66億元）。從現金規模來看，百麗國際成為目前為止港交所史上最大規模的私有化交易。交易完成後，高瓴持有其57.6%的股份。

而在高瓴資本控股百麗之前，多家媒體報導稱百麗是被迫退市，百麗要倒閉了，昔日鞋王的失敗等等。作為一個被認為走向衰敗的傳統企業，高瓴資本的行為不為常人所理解。

張磊跟外部觀點相反，他表示看好百麗。在控股百麗之後，張磊在內部講話中指出，「你們見過哪個失敗的企業，一年還能有幾十億的現金流？」他看到了百麗不一樣的價值，「我們投過不少高科技公司，一些亞文化的創新公司也好，一些互聯網的時尚公司也好，他們參觀完百麗后都驚呆了：百麗做的這些事情，他們都做不了，太難了！」

張磊認為自己有責任用高科技的力量幫助傳統產業通過科技驅動實現產業升級，線下與線上公司可以互相學習。此前，他也做出過這樣的努力，高瓴曾投資液體洗滌劑生產廠家藍月亮（Blue Moon），張磊曾安排藍月亮高管接洽京東，研討藍月亮重新設計自己的包裝，旨在讓它們容易裝進京東的投遞箱。

這次，張磊和他的高瓴資本如何帶領百麗的12萬員工鳳凰涅槃、重獲新生，仍需要時間的檢驗。

與被投企業關係密切 擅長整合資源

控股百麗，幫助其轉型升級，張磊是對於資源的整合有經驗與自信，他帶領著高瓴資本在維護關係方面得心應手。

從同行關係來看，高瓴資本與紅杉資本中國合作最多。值得注意的是，隨著BAT在投資領域內的攻城掠地，高瓴資本與其被投企業騰訊、百度等合作也比較多。比如，高瓴和騰訊都投資了摩拜單車、蔚來汽車以及微醫集團等；高瓴和百度都投資了去哪兒網、愛奇藝等。尤其是高瓴與騰訊，關係非常密切，不僅合投比較多，上輪與下輪合作也很多。

高瓴比較擅長維護與被投企業的關係，除了共同投資之外，高瓴資本還會與被投企業共同建立合資公司。2017年，英傑華集團（AVIVA）、高瓴資本和騰訊簽署協議擬在香港發展一家保險公司，專注數字保險服務。實際上，早在2015年，高瓴資本曾與百度共同發起百安保險。

與此同時，高瓴也喜歡為投企業做資源嫁接，張磊經常邀請被投企業參加高瓴資本的非正式聚會，並幫助他們牽線搭橋。「本人投資組合公司里的企業主們可相互取長補短，」張磊曾在接受《金融時報》採訪時如是說道。根據報導，當年，騰訊入股京東，幕後推手就是張磊。

除此之外，此前，京東的亞洲一號自動化運營中心，就是在高瓴的撮合下由美的旗下的庫卡建造的。過去幾年，高瓴與騰訊聯合在印尼、泰國、越南推廣微信，還撮合了去哪兒與東南亞最大的線上旅遊平台Traveloka達成戰略合作。

團隊低調神秘 2017年張磊曾三次成為焦點

高瓴資本的一切，離不開其掌門人張磊，其本人並不顯山露水。但在2017年，張磊與其執掌的高瓴資本有三次成為輿論的焦點。

第一次因捐款被讚。2017年6月份，張磊向自己的母校中國人民大學捐款3億人民幣引起熱議，那批曾經罵過張磊的「網友」，開始對他歌功頌德。此前，同為耶魯大學校友的張磊，曾因為捐款陷入輿論漩渦，2010年1月，耶魯大學校長宣布他們收到了2002屆畢業生張磊888.88萬美元的捐款，當時張磊被質疑「不捐款給中國反而捐款給美國」。

再一次引爆社交媒體是2017年10月，網傳張磊和某男明星的花邊新聞。於是，只在投資領域知名的張磊，突然就火遍了整個中國。不同於明星闢謠，張磊與其所在的高瓴資本並沒有對外發聲。

花邊風波剛過後不久，2017年11月，紅黃藍教育集團在「虐童」事件爆發后，有網友發現，高瓴資本（HILLHOUSE CAPITAL MANAGEMENT,LTD.）入股紅黃藍，張磊也連帶被輿論指責為「賺黑心錢」。這次高瓴資本沒有沉默，「持有紅黃藍股份是之前IPO時買進的，不是新進的，言論屬於誤導。」 高瓴資本公關人員如是回應新浪科技。

在一次次焦點背後，高瓴資本被網友一遍遍搜索。但是，這個團隊非常神秘，公開資料寥寥無幾。張磊很少接受媒體採訪，團隊亦是如此。高瓴官網上除張磊的信息外，找不到其他合伙人的身影。

目前，據公開資料僅可查詢到，高瓴資本屬小團體作戰，共6個合伙人，除了洪婧之外，其他合伙人鮮有露面。根據張磊的演講資料可以看出，高瓴的層級非常少，張磊是一層，六個合伙人是一層，所有的員工是一層。每個員工和張磊之間僅隔合伙人一層。張磊希望通過「去中心化」加「消減層級」的管理方式，爭取讓每一個人都能夠戰鬥。

高瓴資本在引進人才方面也十分神秘，根據媒體報導，2017年4月，就在高瓴資本對百麗提出私有化要約后，前京東商城CEO沈皓瑜加盟高瓴資本，任職不詳，目前，沈皓瑜主要在美國工作生活。

不管外界怎麼看，這家低調的投資機構依然低調前行。