輕薄本太薄反而體驗不好

2008年，賈伯斯從牛皮紙袋裡拿出MacBook Air，震驚全球。此後筆記本在輕薄化方面一路狂奔，到2018年全球最薄筆記本宏碁Swift7機身厚度僅有8.98mm，比十年前的MacBook Air薄了一半還多。雖然當下輕薄本確實已經做的十分纖薄了，但實際用起來卻並沒有那麼好用。

筆記本做的越薄，體驗並沒有更好，其中主要有兩方面原因。一方面是，由於機身很薄，部分機型在外觀設計上並沒有照顧到使用者的「手感」，比如C面邊緣過於鋒利，用戶在使用的時候有明顯的割手感。這一點並不是筆者的臆測，而是之前遇到了幾款出現這個問題的輕薄本。

另一方面是，機身越薄意味著內部空間越小，在硬體的運用上就更具有局限性。比如選擇的硬體規格偏低導致性能較差，電池容量較小導致續航時間短，主板集成度高導致硬體無法進行升級，介面只有Type-C導致外接設備的時候非常麻煩。這幾點讓用戶的使用體驗大打折扣。

不過這一類產品一般集中在各個品牌的高端系列，而這些系列並不是將走量作為產品的使命，畢竟售價基本都在萬元左右。這些產品更多的是給消費者傳達品牌形象及產品質量，向消費者樹立正面的形象。這類產品的受眾並不是那麼廣泛，所以一些用戶對此可能沒有太多感觸。

總體而言，如果忽略產品本身做工，只從實用性方面考慮的話，如今的高端輕薄本在實用性方面表現的並不出色，一方面是因為在晶元、電池等方面仍存在技術壁壘，另一方面則是外接設備更新換代的速度較慢。

當然，高端輕薄本追求極致輕薄的做法是非常正確的，它推動了筆記本行業的整體發展。在此提出筆記本輕薄化后出現的問題，主要是從實際使用角度出發的。所以筆者並非批判筆記本追求輕薄，而是討論輕薄化與實用性之間的矛盾。

當下USB3.0是非常重要的參考

如果一些用戶更加註重實用性，但又想購買品質過硬的高端旗艦，那不妨將有無USB3.0作為選購輕薄本的一條重要標準。這裏並不是說USB3.0有多麼的重要，而是USB3.0的厚度從一定角度能反映出輕薄本在性能、散熱、續航等方面的能力。

首先，目前輕薄本採用的移動處理器主要以英特爾的第八代酷睿處理器為主，如果筆記本過於輕薄，那麼可能會出現兩種情況。一種情況是廠商依然堅持使用第八代酷睿處理器，但散熱模組會被嚴重壓縮，散熱能力不足，產品嚴重降頻，從而導致處理器性能發揮不出來。

另一種情況是，廠商放棄散熱風扇，改為無需風扇的低功耗處理器。比如一些旗艦產品雖然採用了名為酷睿i系列的處理器，但這些處理器採用被動散熱，實質是之前的酷睿M系列，在性能方面的表面並不理想。

其次，USB3.0的厚度基本與HDMI的厚度相似，所以一台輕薄本擁有USB3.0的話，很有可能同樣擁有HDMI介面。但如果一台輕薄本的厚度無法塞入一個USB3.0，那麼這台產品的介面恐怕就只有Type-C和3.5mm耳機孔了。

從實用性角度來看，擁有USB3.0的輕薄本，機身厚度大約在13mm-15mm左右，這個厚度基本也能容下像HDMI這樣的介面，而且在硬體方面會選用英特爾U系列處理器，性能方面有保障，電池容量也能維持在40Wh以上。這一類輕薄本的實用性還是不錯的。

所以USB3.0是一個非常重要的衡量標準，不僅僅是從外接設備的便利性上，同時USB3.0的厚度能夠保證整機在多個方面都能達到目前的主流水準，這在實用性方面非常重要。雖然目前不少高端輕薄本在厚度和性能、續航等方面做到了不錯的平衡，但介面卻只有Type-C，在目前來看，這個介面的便利性遠不如其他常規介面。

Type-C普及后厚度還會進一步降低

目前輕薄本的機身厚度是否已經達到極限，就目前來看應該沒有。晶元技術肯定會進一步發展，性能、功耗和續航應該不是太大的問題。而且從目前輕薄本的設計來看，即使非常薄的產品，只要在邊緣處進行合理化設計，用戶還是能夠接受更薄的產品。筆者預計筆記本厚度大約在6.5mm左右將是用戶舒適握持的極限。

但目前筆記本厚度卻很難進一步降低了，除了前面提到的晶元技術外，Type-C介面沒有得到普及也是非常重要的一項因素。

Type-C介面的尷尬之處在於，雖然這是公認的未來介面，在傳輸數據方面能實現「一個頂三個」的效果，但在外接設備的支持上，Type-C介面依舊十分小眾。Type-C介面推出至今已經有3年時間了，但從目前的普及率來看，以Type-C為主的外設依舊還非常少，所以Type-C介面真正普及還需要很長一段時間。

Type-C介面如果不普及的話，輕薄本的厚度很難實質性的降下來。畢竟絕大多數用戶在選擇輕薄本的時候，實用性還是著重考慮的部分。而目前幾乎絕大多數外接設備都是以USB介面為主，一根Type-C轉接線也要花費100多元，對於一般用戶而言並不是很好的解決方案。

可以說晶元工藝與Type-C的關係十分微妙，兩者都在發展過程中，而且兩者都影響著輕薄本的厚度。這樣的弊端就是無法形成比較強烈的需求，來推動另一方的發展。比如如果目前晶元工藝已經完備，足以製作出更加輕薄的產品，那麼這樣的產品會逐漸增多，大眾對於Type-C的需求也隨著上升，Type-C自然得以普及。比較可惜的是目前還沒有走到這一步。

觀點總結：

輕薄化是筆記本一個非常重要的發展方向，而且筆記本在輕薄的道路上依舊可以有所作為。但從實用性的角度審視當下的環境會發現，阻礙筆記本變薄的，不僅僅有技術門檻，同時也有適配門檻，這兩座大山讓筆記本輕薄化的發展處於「假死」狀態。一旦一座大山被移除，筆記本的機身厚度還會再進一步。