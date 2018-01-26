韓國迎今冬最冷天氣 首爾當天氣溫達零下16.9度北京新浪網 (2018-01-26 08:20)
【環球網報導 記者 李婷婷】據韓聯社1月26日報導，韓國氣象部門當天，受北極地區冷空氣影響，韓國各地迎來今冬最強寒潮，首爾當天凌晨5點的氣溫為零下16.9攝氏度。
同一時間，江原道平昌郡大關嶺一帶氣溫降至零下22.1攝氏度，位於韓國南端的濟州也進入零下模式。受風寒效應影響，體感溫度更低，凌晨5點首爾的體感溫度達零下22.7攝氏度。韓國各地白天最高氣溫為零度至零下11攝氏度。
據報導，當天，韓國大部分地區發佈寒潮預警和乾燥預警，提醒群眾對家畜、農作物和水管採取防凍措施，注意防範火災。
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