【環球網報導 記者 李婷婷】據韓聯社1月26日報導，韓國氣象部門當天，受北極地區冷空氣影響，韓國各地迎來今冬最強寒潮，首爾當天凌晨5點的氣溫為零下16.9攝氏度。

同一時間，江原道平昌郡大關嶺一帶氣溫降至零下22.1攝氏度，位於韓國南端的濟州也進入零下模式。受風寒效應影響，體感溫度更低，凌晨5點首爾的體感溫度達零下22.7攝氏度。韓國各地白天最高氣溫為零度至零下11攝氏度。

據報導，當天，韓國大部分地區發佈寒潮預警和乾燥預警，提醒群眾對家畜、農作物和水管採取防凍措施，注意防範火災。