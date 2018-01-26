壯觀！大埃及博物館展出千年埃及王巨型雕像北京新浪網 (2018-01-26 08:20)
中新網1月26日電 據外媒報導，埃及文物部本月25日把一尊有3200年歷史的拉美西斯二世巨型雕像，從開羅的大埃及博物館儲物室遷至中庭展示，吸引大批民眾圍觀。
來源：路透社
拉美西斯二世是古埃及第19王朝第三代國王，這尊高12米、重80公噸的雕像是大埃及博物館展示的首件珍品。這座佔地約49萬平方米的博物館仍然在建，預計今年底試運營，2022年底正式開館。
館內收藏多達10萬件文物，當中半數會長期展示，另一半則保存在現代化的倉庫內，供考古研究之用。
埃及當局形容，這座宏偉的博物館有如吉薩高地(Giza Plateau)的「第四座金字塔」。
責任編輯：吳倩
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