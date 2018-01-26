【環球網報導 記者 王歡】日本首相安倍晉三1月25日在眾院全體會議過程中舉行的第2天代表質詢中，就日本引進遠程巡航導彈表示：「指責其為憲法上不允許持有的武器是不恰當的。」他否定了引進遠程巡航導彈有利於擁有攻擊敵方基地能力的觀點，並強調此類攻擊力今後仍將依靠美國的想法沒有改變。

據日本共同社1月25日報導，關於遠程巡航導彈，安倍尋求理解稱：「為了在確保自衛隊員安全的同時有效保衛我國而引進。」安倍同時稱：「專守防衛是依照憲法的我國防衛之大前提。今後也不會有絲毫的改變。」

圍繞攻擊敵方基地的能力，安倍表示「目前依賴美國的攻擊力，不打算變更日美間的分工。對於這一點今後也不會有絲毫的改變」。

在眾院全體會議上，安倍對隸屬於美軍普天間機場的美軍直升機等相繼發生迫降及事故說明稱，已向美方強烈要求防止此類問題再次發生。日本共產黨委員長志位和夫主張讓美海軍陸戰隊撤離，但安倍反駁稱：「在安全保障環境日益嚴峻的情況下，美日同盟的威懾力及作為其核心的海軍陸戰隊的存在極為重要。」

在25日上午的參院全體會議代表質詢中，安倍再次表示期待對修改《憲法》加深討論。他表示：「期待在憲法審查會各黨展開建設性的討論，無論執政黨還是在野黨形成廣泛共識，國民的理解也進一步加深。」日本民進黨黨首大冢耕平詢問了由國會提議修憲的目標時間，安倍迴避作出明確表態。