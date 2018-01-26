【臺北訊】人生有味是清歡，近日的雅集，是喜愛茶、陶之人齊聚！戴羽禎老師表示，萬慧娟女士，這可愛的萬導演，為幸福之葉、話劇的導演，於近日在臺北內湖舉辦個展，作品以茶席方式呈現，展廳分兩區，主題各以「人間有味是歡」，出自蘇東波《浣溪紗》及李白的《月亮詩》來展現！活動在清耳悅心的琴音、沁人心脾的茶香中，歡喜結緣圓滿畫上句點。月映千江茶文創協會創始人暨南華大學公民素養陶塑計畫講師戴羽禎近日帶領一期一會文大茶道班來到《詩情陶藝.萬慧娟茶席創作展》，由梅章成老師琴聲揭開活動序幕；在茶陶的創作中，以李白詩作中描述的月亮，融入飲茶的氛圍裡，「今人不見古時月，今月曾經照古人 」，藉以觸發古今相通的情感；而「人間有味是清歡」，「清歡」是蘇軾歷經人情世故後，出自內心的淡定歡愉；在約千年後的現在，期待在過年的前夕；藉由這個展，大家一起來喝茶享歡，同時也祝福大家，在來年裡都能圓滿順利，共享淡定的美好。萬慧娟茶席創作個展「詩情陶藝話茶席」於近日開展，這次陶人萬慧娟以她的陶作巧思，搭配中國詩詞之美！帶入茶席之中，更加呈現出茶席設計不一樣的風貌；看似不相及的兩個元素，卻能被融入同一個茶席之中。戴羽禎老師表示，想知道明月幾時有、把酒問青天的詩詞意境，融入茶席之後，會如何呈現嗎？歡迎舊雨新知一同來引目空間體驗這場視覺的饗宴吧！當日參與茶席，來自一期一會文大茶道班司茶人包括吳春櫻、李蓁銀、饒玉芷、林碧霞、楊欣榮、曾議萱、林素鈴、林玉紋、楊婷婷、王武國等人；戴羽禎在茶席前高唱《山中與幽人對酌》「兩人對酌山花開，一杯一杯復一杯；我醉欲眠卿且去，明朝有意抱琴來」頗得滿堂喝采！李蓁銀以心真意誠之茶感言說，入茶道班已一年半，對「無心插柳柳成蔭」的我而言，真的不可思議；上茶道課目的很簡單，是留在退休可用得到，更希望現在的學習，是將來退休後能與我相伴，更能司茶與同修或有緣人來品嚐我的茶藝，也可互相研究佛法；真的目前生活中已改變很多，在無形當中已起妙用，自己及家人受益匪淺！當下今日下筆時，回顧剛入門景象的點點滴滴湧上心頭，也曾經陪過晚上茶道班同學一起學習；人數總是無法到位，或許此期出現美麗的數字正是「15」期月圓日，結束學員有「10」人，都是如此圓滿，更是巧妙因緣萬慧娟學姐舉辦《詩情陶藝.萬慧娟茶席創作展》，而文大茶道班正巧學期結束，因此與陶藝茶席碰出愛火花。李蓁銀進一步說，短短一期兩個月很快就結束，每次在上課總感覺時間不够用，同學們都很歡喜心又認真的學習，自己好像找到真愛那種感覺，上課時看到同學來了都很開心，每次都很期待星期三的來臨，有種感覺好像久別重逢，又看到同學佈茶席時那股熱情氛圍，每期三是最享受的日子；有人問我「為何茶道學那麼久還沒畢業呢！」原因有二：1、讀、看、背對我而言，得不到效果，吾要用感受，是一點一滴慢慢去感受，オ能得我所要的成果，我看需要3年4個月後，是否能成就未知。2、最近看到一篇「追求」、「吸引」，深深烙印在心地；那也是讓我願意留下不想畢業的原因，就是老師有很多地方「吸引」我，例如她願意為禮親奉茶付出及堅持，以茶道延伸培育，教育孝道；茶道是她專業、オ華、慈悲、孝心等，願跟戴老師的理念禮親奉茶走，自隨着戴老師學茶道之後，自然而然在這段時間體悟及學習很多，自己生命裡不再盲目「追求」，而是自我充實，昇華自己生命品質創造「吸引」的價值。楊欣說，我喜歡畫畫時，那份專心、用心、細心與耐心精神，不就等同茶道的意境嗎？得精進、精進、再精進！今天很開心，泡茶、喝茶、觀摩、學習、交流、歡談、自在、輕鬆、快樂，真是人間有味是清歡！茶，讓我們敞開心房，用純真的心在無言中交流融和！老師優雅沈穩的氣質，卻不失稚子之心，親和中又不失俏皮！很高興認識您並受您賜教！謝謝老師鼓勵，我的茶桌位置好，成了照相專區，沒時間多泡幾回，這不重要，重要的是領略了茶道濃育的意境，回家自己練，終能泡出好茶！林素鈴感性地說，感恩上天安排，進入文大茶道班，跟戴羽禎老師習茶，跟老師習的不只是茶文化，還有最重要的～孝道！老師不藏私的教導，令我感受很深！感恩！此次一期一會司茶，「品茗於口鼻，愛茶在心間，司茶是一種生活態度，是一種美妙生活；品茗，品的是一種心境，感覺身心被淨化，濾去浮躁，沉澱下的是深思」；茶有四規「清寂靜和」、茶有四德「慈悲喜捨」，靜水深流而不言，內心靜和疏淡清絕，且靜心罷，暖暖香茗，莫忘一壺茶，送自己一段悠然時刻，歲月靜好，何似在人間？戴羽禎老師於民國100年開始推廣「禮親茶道」，將孝道與茶道結合，重拾華夏人文瑰寶，強調孝親尊師老重道的人倫精神；所謂「禮親茶道」，正也是戴羽禎長期推廣茶文化，來自「弟子入則孝，出則弟，謹而信,泛愛眾，而親仁，行有餘力，則以學文。」阿曼神-戴羽禎老師理念，她不僅是禮親茶道教師、創辦人，以行茶孝禮為先，思想教育崇尚儒家，也因此桃李天下。對茶文化情有獨鍾戴羽禎老師，在研究生時代，憑著對茶道的專業素養，開始了作育英才的南北奔波，並創辦「屏東月映千江文創協會」，基於推廣茶道的使命感，籌辦「臺灣月映盃泡茶競賽暨禮親奉茶大會」，截至今年已舉辦4屆，為近年最大型的文創形式之高規格賽事，亦為評價極高的泡茶競賽；對茶文化提昇、人倫推廣、茶產業發展，貢獻卓著；目前在佛光大學博士班攻讀戴羽禎，永遠充滿活力，積極精進，為茶文化的創新發展作準備，當日活動受到在場師生貴賓熱烈掌聲，歡迎戴羽禎老師，主講《禮親茶道-禮親茶道的各層次》。主題：禮親茶道的各層次(禮親奉茶-戴羽禎老師)美國作家Lide kavaelin popov 是美國教育機構的負責人，其作著家庭美滿指南，用簡明的方法，引導出最好的成人及孩子，該作者認為美德教育是以崇高的人性價值來提升生活品質。一週教一種美德，52週激發出生命的潛能，小孩在日常生活中，都會發生許多可以教育的機會，而這些機會卻往往稍縱即逝，美德指南，美德計畫就是提供架構及溝通語言去抓住這些機會，提供家長及小朋友的靈性成長。父母要做的事實在太多，但終究叫能提供孩子物質生活之所需，而對幼小心靈所需要的，生命之光，靈性的滋養，較無法如實去溝通和鼓勵，已致錯失生命中每ㄧ天寶貴的機會，甚至導致親子疏離，溝通無門。孩子像顆種子，具有成為大樹的潛能，將來要成為什麼樣的人，端賴父母給予培養、引導、鼓勵，上天體供孩子的本質，父母師長負責培養良好的互動、融洽親子關係，讓孩子不在霸道的以自我為中心，畢竟真正發自內心的快樂是來自美德中自我尊重，善解宇宙的經驗值。「禮親茶道」能以較客觀的立場，拉開父母溺愛的桎梏，因為太多父母，已自己的經驗求返映在孩子身上，例如父母親小時候，是受虐兒或飽受父母批評、苛責、長大後結婚生子，只希望日後全心全意愛孩子，呵護孩子，ㄧ味放縱，哪怕孩子無禮，寡情或凶暴是非不分，父母會將自己之前要不到的，以為是孩子目前需要的，甚至強迫孩子學習、打壞孩子的學習胃口，或揠苗助長！走在錯誤的方向！「禮親茶道」其實也是親子教育、是尊重心靈，表現靈性陪伴的藝術，生命就是學習的過程，認知教育、環境教育，就是抓住生命中學習的機會，接受每ㄧ階段的挑戰，如何抓住生命中學習的機點，正增強孩子的潛在品格，隨時提醒孩子美德的能力。「禮親茶道」的「禮」字，學止文雅，行為規矩禮貌，就是關懷親切，讓他人有受重視、被關心和受尊重的感覺，這就是禮貌的行為。「禮親」就是禮敬感恩自己的父母師長，以及社會賢達，折射回來更是自我本體的尊重；懂得自我尊重的人，就不會傷和自己 ，傷害他人！自身的身心是富足的！孝道、師道都是中華文化的瑰寶，重拾文化精隨才是有福之人！希望「禮親茶道」能往下扎根，讓下一代開出希望的花朵！(于郁金攝)文大喜心茶道班結業感言花絮https://youtu.be/GxsqrvAZUpw