？？？？首先，要做好傷口的處理，正常情況下剖腹產之後醫生都會為產婦用紗布和透氣好的膠帶包好創口的，正常情況下產後24小時就需要換藥了，在這個過程中產婦所要做的就是保證傷口的清潔和乾燥，同時要盡量減少觸碰到傷口的機會，如果有什麼異常的反應或者不適感要及時通知主治醫生。

？？？？其次，剖宮產的女性和順產的女性一樣在產後一定都要做好會陰部的護理。在坐月子期間特別是在產後半個月之內會陰部會有很多惡露需要排出體外，所以此時要特別做好會陰部的清潔護理，要注意預防細菌感染，建議產婦要養成早晚兩次清洗的習慣，同時洗后還要進行科學有效的消毒。

？？？？子宮的護理，也是產後坐月子保健的重點，研究發現適當的按摩可提高子宮的收縮能力，避免產後大出血，同時也有助於惡露的排出。

？？？？因為產後的身體虛弱，抵抗力較差，所以除了要做好傷口的護理之外，還要注意預防感冒，剖宮產的產婦在傷口還沒有完全恢復之前就感冒咳嗽的話，那麼很有可能會引起切口的突然裂開。

？？？？很多產婦因為產後身體不適而選擇整天卧床休息，事實上這樣做也是不合適的，剖宮產的產婦最好在手術24小時之後就開始做一些簡單的翻身或者坐起等活動，這樣一來可促進腸胃的蠕動，二來也可避免子宮脫垂的問題。

？？？？另外，剖宮產的女性在手術后6個小時之內是一定不能吃飯的，說白了也就是要在產後有排氣或者排便之後才能進食，同時在進食時一次也不能吃得過多，以少食多餐的原則進食。

？？？？專家認為，剖宮產其實比一般的順產需要承受更多痛苦，需要注意的細節更多，特別是在產後的護理和日常的飲食上如果一不小心就會給產婦的身心健康帶來很大的影響。因此專家建議剖宮產的產婦產後最好制定一套屬於自己的健身方案，同時要求家人根據不同的時期的身體特點給予更多關懷與照顧。