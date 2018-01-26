？？？？《神秘巨星》劇照。？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？資料圖片

？？？？南方日報訊？（駐京記者/劉長欣）去年，由阿米爾·汗主演的《摔跤吧！爸爸》中國上映后成為一匹超級「黑馬」，最終以近13億元票房收官，創造了非好萊塢進口片票房的最高紀錄。近日，阿米爾·汗帶著「大女兒」澤伊拉·沃西再次為我們奉上另一部新作——《神秘巨星》。影片19日上映后，以兩天破億元的速度，創造了印度影片在國內票房最快破億元的紀錄，截至25日晚，票房已達2.9億元。而來自不同國家和地區的電影都在中國市場取得成功，則讓中國電影觀眾有了更多選擇，中國電影也有機會和不同的文化擦出各種火花。

？？？？23日和24日，阿米爾·汗及電影主創參加了北京舉辦的兩場座談活動，分享電影台前幕後的故事，並與唐季禮、黃渤等中國電影人展開交流。對於《神秘巨星》贏得了中國觀眾的喜愛，阿米爾·汗分析：「首先是內容特別優秀，其次是觀眾與電影產生了情感上的共鳴，尤其是片中的母女情。」而多位電影人提到，中印兩國有著源遠流長的文化親近感，未來在電影文化交流上大有可為。

？？？？影片成功源於價值觀相同

？？？？「我從來沒有想像過有一天我會來到中國，可以讓我的電影在這裏上映，這讓我很開心。」24日的座談會上，《神秘巨星》導演兼編劇阿德瓦·香登難掩激動之情。新片在中國票房口碑雙豐收，香登認為其中一個特別重要的原因是，阿米爾·汗之前幾部電影的鋪墊。「《三傻大鬧寶萊塢》《我滴個神啊》《摔跤吧！爸爸》讓更多人認識了阿米爾·汗先生，特別感謝這幾部電影的導演為我鋪路。」

？？？？女兒在媽媽的幫助下，憑藉自己的唱歌天賦，成功實現了自己的夢想。《神秘巨星》的故事與《摔跤吧！爸爸》如出一轍，因此也被稱作其「姊妹篇」。阿米爾·汗提到，影片想要傳遞給觀眾的還有另外一個信息：「不論生活中遇到多大的困難，都要相信自己的夢想，並堅持到底。」而對於影片受到中國觀眾的歡迎，阿米爾·汗總結出兩個原因：「首先是內容特別優秀，其次是觀眾對電影中的母女情和家庭關係，產生了情感上的共鳴。」

？？？？阿米爾·汗認為，中國和印度有共同的價值觀及情感、傳統因素，他舉《神秘巨星》中的一句台詞為例，「女孩說，媽媽為我奉獻了這麼多，現在該我為她奉獻了。這就是『犧牲』的精神。這種精神在西方或許不容易被理解，西方觀眾會困惑於她為什麼犧牲自己的夢想。但中國和印度的觀眾能理解這種家庭成員之間的『犧牲』精神。」

？？？？阿米爾·汗以努力和角色多變著稱。電影《摔跤吧！爸爸》中，他經歷了增肥50斤又減肥的過程，而在《神秘巨星》里，他挑戰了傲慢自大的音樂人角色。他坦言，最開始他並沒有信心把《神秘巨星》中的角色演繹好。「角色該有的自然反應、直接的潛在反應是很難演的。」他說，電影裡的這個角色是特別傲慢、粗魯的人，但是生活中的他性格與此相反。「我父母教我的是，將來有一天出名了，要變得特別謙虛。」

？？？？中印電影合作日益緊密

？？？？正如黃渤所說，從阿米爾·汗的電影中能感受到責任感，「這樣的電影有改變世界的力量」。

？？？？不過阿米爾·汗的說法是，作為電影人，他的基本責任是娛樂觀眾，「如果觀眾想聽什麼課，或是學會什麼道理的話，他們完全可以上大學。」接著他說，在挑劇本時，他最看重的並非故事背後是否包含社會議題，而是能不能打動他，「可能我選擇的一些電影恰好包含一些信息，就傳達出去了」。

？？？？影評人周黎明則提到，中國和印度電影人當下都面臨著作品如何讓海外觀眾喜歡的問題。很多人電影主創會採取大數據等理性的方式來分析，但其實最重要的條件是先打動自己。「只有打動了自己，才有可能打動別人。如果連這都做不到，出來的作品不可能感動人。」

？？？？隨著「印度電影熱」的升溫，越來越多的中國電影人開始與印度合拍電影，此前的《大唐玄奘》《功夫瑜伽》和《大鬧天竺》均為中印合拍片，此外，中國資本也深入參與到印度電影製作中。細心的觀眾或許能留意到，《神秘巨星》的製作方有兩家中國公司。阿米爾·汗表示，期待未來可以參與到中國電影中，抑或與中國的導演、演員一起來拍攝一部電影，並特別提到希望未來和成龍合作。不過他坦承：「這個過程需要自然而然發生的，不能計劃著或逼著去進行。」

？？？？唐季禮導演的《神話》在印度取景，其執導的《功夫瑜伽》是一部中印合拍片，可以說，他與印度頗有淵源。在23日的研討會上，唐季禮談及電影如何走出去的話題時表示：「當我想要走出去的時候，曾經很擔心兩頭不討好，怕中國觀眾不喜歡，怕海外觀眾不喜歡。」後來他發現「只要是好電影就能感染觀眾」。在這一問題上，他認為可以從《神秘巨星》中汲取經驗，影片所涉及的親情和夢想等話題，在他看來是有國際市場的主題。「電影永遠要靠人物和故事打動全世界觀眾，而且有很好的導演把控能力，每個演員演戲的時候都非常投入，演得很真實。」

？？？？■記者觀察

？？？？電影「菜式」多？營養更均衡

？？？？回顧2017年有話題性的進口片，可以用「多國別、多題材、多樣式」來概括。比如《愛樂之城》是歌舞片，《摔跤吧！爸爸》是印度電影，來自泰國的《天才槍手》沒有大牌明星加盟……這些看似「冷門」的影片來到中國之後，均以「黑馬」姿態突出重圍創造佳績。

？？？？這些海外小眾影片在中國取得如此耀眼的成績，哪怕放在三年前也是不可想像的。要知道，過去數年，進口片市場呈現的是好萊塢一家獨大的格局，這一格局從去年開始似乎已經被打破了。《神秘巨星》的火爆，無疑再次印證了這一點。這也說明中國觀眾對於多元化觀影實際上有著旺盛的需求，只要影片質量出彩，小語種的電影同樣會得到觀眾的喜愛。

？？？？好消息是，未來還會有多種口味的電影「菜式」湧現。去年上映的《時間去哪兒了》是金磚五國首部合拍影片，該片監製和中方導演賈樟柯透露，未來有望每年推一部合拍片。在接受南方日報記者獨家專訪時，賈樟柯曾提到，過去中國觀眾極少有機會在影院看到來自俄羅斯、巴西等國的影片，從電影創作領域來說，其他四國都是電影創意大國，他相信，這樣的碰撞能給觀眾帶來不一樣的觀影體驗。

？？？？另一方面，去年，中國電影又增添了許多新夥伴，截至2017年12月，已與20個國家簽署了政府間的電影合拍協議，其中包括俄羅斯、印尼、希臘等國家。從已立項或開拍的影片來看，不乏讓人耳目一新的類型和題材，視野也更為寬廣。中哈首部合拍故事影片《音樂家》講述的是廣東籍音樂家冼星海在哈薩克的傳奇經歷；有望今年上映的中國與紐西蘭合拍的影片《極南之地》講述的是一段曲折動人的移民故事……電影是沒有國界的語言，與多個國家的電影文化交流，不僅為電影提供了廣闊的故事素材，更意味著觀眾將會在銀幕上領略到更多國家的風土人情。畢竟，炸雞吃多了也會膩，飯桌上的菜品五彩繽紛一些，更容易做到營養均衡。