1月23日至26日，2018年世界經濟論壇年會在瑞士小鎮達沃斯召開。天合光能董事長兼CEO高紀凡出席本屆論壇，並在23日的「能源政治新紀元」的專題研討中做主題發言，為全球能源結構轉型貢獻天合智慧及解決方案。

高紀凡表示，能源產業的發展目前已經進入一個新時代。 在技術、觀念以及政策三個要素的協同影響下，能源行業正在經歷前所未有的重大變革。主要體現在四個方面：

第一， 太陽能 產業將以超預期的速度發展。20年前天合光能創立的時候，當時的 光伏發電 成本是現在的20倍，而規模只有現在的1%。20年前，全球 太陽能發電 裝機總量不足1GW, 但去年則超過100GW。在中國和印度的推動下，未來數十年太陽能將領跑全球新能源發電。

第二，在以技術為主要驅動力的能源發展時代，儲能，特別是分散性儲能技術，也將和太陽能一樣，在未來20年呈現蓬勃發展。

第三，用能方式也將會發生重大改變。隨著電動汽車的興起，未來移動電力的使用將成為一個新方向。

第四、分散式的能源、分散式的儲能、以及分散式的用能，將構建一個集智慧能源和數字能源為管理方式的智慧能源網路。用智能技術把發電、儲能、配電、用能和控制結合起來構建一個新的能源互聯網體系，即「能源物聯網」，這必定在未來二十年給能源產業帶來革命性和突破性的影響。

高紀凡說：「未來的能源體系中的新玩家必將是能夠將新能源、新材料、新技術和能源物聯網深度融合的企業。天合光能在今年迎來20周歲生日。我們雖然從組件製造開始，但是在天合光能的3.0時代，我們將繼續探索新能源的數字化、智能化轉型，致力成為全球能源物聯網的引領者。」

在接下來的三天年會活動中，高紀凡還將出席有關全球合作、能源變革、一帶一路、應對氣候變化、新時代中國機遇、未來融資模式等一系列論壇，也將同多位政府、產業以及機構的負責人進行交流，深入探討新能源企業在未來全球合作中所發揮的作用。