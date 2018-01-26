微軟申請高檔耳機專利：線纜可調 播放自動控制北京新浪網 (2018-01-26 08:22)
本文來自IT之家
在過去兩年內，我們可以看到科技巨頭開始推出自己的第一方耳機音頻產品，比如蘋果、三星和谷歌等。根據一份最新專利顯示，微軟也有推出高端耳機的想法。
微軟新專利是關於「音頻耳機有一個可調的電纜系統」，描述了一個新的耳機布線系統，通過滑動組件，用戶將能夠縮短或延長線纜的長度，如下圖所示。
微軟也表示，這些耳機可以包含電池和其他電子組件，而且耳機本身包含能夠支持暫停音樂播放的感測器，當你從耳朵中取出時，音樂會暫停播放，當放入耳朵後會自動恢復播放。
IT之家查詢，該耳機音頻及布線專利在2016年9月首次申請，目前尚不清楚微軟何時會推出這款耳機產品。
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