本文來自IT之家

在過去兩年內，我們可以看到科技巨頭開始推出自己的第一方耳機音頻產品，比如蘋果、三星和谷歌等。根據一份最新專利顯示，微軟也有推出高端耳機的想法。

微軟新專利是關於「音頻耳機有一個可調的電纜系統」，描述了一個新的耳機布線系統，通過滑動組件，用戶將能夠縮短或延長線纜的長度，如下圖所示。

微軟也表示，這些耳機可以包含電池和其他電子組件，而且耳機本身包含能夠支持暫停音樂播放的感測器，當你從耳朵中取出時，音樂會暫停播放，當放入耳朵後會自動恢復播放。

IT之家查詢，該耳機音頻及布線專利在2016年9月首次申請，目前尚不清楚微軟何時會推出這款耳機產品。