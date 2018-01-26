三星S9+帶殼渲染圖首次曝光：超高屏佔比北京新浪網 (2018-01-26 08:19)
【環球網科技綜合報導】根據昨天的報導，三星宣布將於2月25日舉辦新品發佈會。會上將正式發佈Galaxy S9和S9+。目前，外媒GSMArena曝光了三星Galaxy S9+的帶殼渲染圖。從圖中看到，三星S9+正面和上一代變化不大，主要提升點是屏佔比。可以看到，帶上殼后的三星S9下巴幾乎不可見。
背部與三星S8+區別明顯，雙攝像頭呈豎形排列，指紋識別位於攝像頭下方，解鎖相比上一代更加方便。另外，三星S9+還保留了3.5mm耳機孔。
配置方面，三星S9+搭載了高通驍龍845處理器，配備6GB內存+64GB存儲，電池容量為3500mAh。
拍照方面，這是三星S9+重點提升的地方，官方這次在邀請函中重點提到了相機。由此看出三星S9+極有可能會採用最新的三層堆疊式圖形感測器，它支持Super PD對焦，支持720P 960幀和1080P 480幀慢動作視頻拍攝。
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