新浪科技訊 日期:1月26日早間消息，隨著智能手機在新興市場的滲透率越來越高，谷歌的Google Play應用商店也迎來了好消息，創下了單季度下載量記錄。App Annie今日的報告顯示，2017年第四季度，Google Play商店的應用下載次數超過了190億次，創下新紀錄。這也讓Google Play的應用下載次數領先蘋果App Store 145%，這是有史以來Google Play最大的領先優勢。

具體來說，這些應用下載的主要驅動市場為印度、印度尼西亞和巴西，這三個市場佔據了Google Play應用下載量年比增長的10%。

值得一提的是，2017年第四季度，印度的應用下載總量（包括Android應用與iOS應用）首次超越了美國。

這份報告顯示，在用戶下載的所有應用中，最受歡迎的類別分別為：遊戲、金融以及個性化應用。除了Android生態系統之外，金融應用在iOS平台上也是最受歡迎的類別之一，排在下載量排行榜的第二位。金融類應用受到用戶歡迎，其部分原因在於用戶紛紛開始在移動設備上管理自己的銀行賬戶以及進行理財投資，而且過去一年內加密貨幣的火熱也推動了金融類應用的發展。App Annie預測，金融類應用的表現在2018年第一季度依然會持續走強。

在iOS平台上，排在下載量第一位的應用類別為購物應用，其原因主要在於各種移動電子商務企業舉辦的活動，例如阿里巴巴的「雙十一」和西方的「數字星期一」等。

2017年第四季度，Android平台和iOS平台都迎來了大量的應用內消費。

和以往一樣，iOS平台的應用內購買數字遙遙領先於Android平台，幾乎達到後者的兩倍。這份報告指出，iOS平台全球應用內消費的總數字為115億美元。無論是iOS平台還是Android平台，在應用內購買方面，排在第一的市場均為美國。

另外，在iOS平台上，排在第二名的市場是中國台灣；德國在iOS和Android平台上都排名第三。（行雲）