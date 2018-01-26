新浪數碼訊 1月26日上午消息，來自市場研究GfK的數據顯示，在過去一年，智能手機的平均售價正在以前所未有的速度上漲。

雖然在世界很多地方，智能手機的銷量增長率已經大大減慢，但根據GfK的數據顯示，去年第三季度，智能手機的平均售價以創紀錄的速度上漲，第四季度再次上漲。消費者平均每年支付363美元，同比增長10%。這也是季度增長最快的一個季度。

若對比2016年和2017年的第四季度，全球範圍內，手機的銷量僅有1%的增長；但銷售額大幅增長了11%

一個非常有意思的數據是，對比這兩個季度，中國的手機銷售數量甚至出現的負增長，銷售額卻增長了17%。

這意味著，雖然新手機不再像之前賣的那麼多，但人們會願意掏更多的的錢買新手機。

GfK將這一特別走勢歸功於無邊框手機的大規模誕生，這類手機大多是旗艦產品，並逐漸向中端蔓延，在2017年第三，四季度尤其明顯。iPhone X是一個明顯例子，它將旗艦手機的售價提升到了萬元檔。

除了第四季度，他們還對比2016與2017兩個整年的走勢：2017年全世界所有手機銷量比去年增長了3%，但銷售額增長了9%，這再次表明了平均售價的上漲。

手機市場已經接近飽和，對廠商們來說，這不是好消息；但對用戶來說，更激烈的競爭，會讓製造商們努力研發出更好的產品。

去年我們已經看到了無邊框手機開始普及，或是蘋果的面容ID這種新技術的誕生，廠商們需要絞盡腦汁做出創新和差異化才能吸引用戶，讓他們有換機的慾望，並掏更多的錢來買新產品。（曉光）