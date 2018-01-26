新浪科技訊 日期:1月26日早間消息，美國證券交易委員會（SEC）主席傑伊·克雷頓（Jay Clayton）和美國商品期貨交易委員會主席克里斯托弗·吉安卡洛（J. Christopher Giancarlo）聯合在《華爾街日報》發表評論文章稱，「SEC正在將其資源的重要部分投入到首次代幣發行（ICO）市場。」

這篇文章也明確指出，SEC沒有將證券與功能型數字代幣區別對待，證券法至少適用於一些加密貨幣。

「證監會將大力追捕那些企圖逃避登記、信息披露和證券法監管的人，「文章寫道。「此外，該委員會正在對與加密貨幣相關的市場參與者（包括經紀自營商、投資顧問和交易平台）加以監控。」

美國證券交易委員會希望將新型數字代幣或首次代幣發行置於監管範圍內。

與數字貨幣比特幣一樣，首次代幣發行（或稱ICO）也是基於區塊鏈技術。代幣銷售起步於去年夏天，據安永公司的測算，迄今為止已募集資金超過37億美元，發起過兩次以上區位鏈風險投資項目。但該公司還發現，超過10%的ICO資金已經落入黑客的腰包，一些代幣銷售公開禁止美國居民參與其中。

ICO投資者購買新型貨幣，期望它們像投資資產一樣不斷增值，或者至少提供一種「實用型」。雖然開發人員承認投資資產可能需要SEC監督，但他們傾向於拒絕政府介入功能性代幣領域。

SEC對待首次代幣發行的態度變得更加強硬。去年7月，證監會進行了一項個案研究，表明證券法可適用於數字貨幣發行，並對投資者發出警告。9月，證監會啟動了一個網路部門，旨在強化對針對散戶投資者的網路威脅的執法，包括ICO欺詐。該委員會還暫停了一些小股票的交易，原因是這些公司的ICO或其他與代幣有關的公告存在疑點。

但是，加強SEC監管並不一定意味著ICO的末日已經到來。數字貨幣世界的幾位領軍人物預計，增加對加密貨幣及相關業務模式的監管將有助於行業的成熟。

「追求創新商業化的意願是美國的一大優勢，」克雷頓指出，「當今世界的一些領先企業恰恰是由互聯網泡沫的倖存者所創立的。」

「這種長期的、獨特的美國特色讓全世界羡慕不已，我們的監管就是為了將這種特色延續下去。」（斯眉）