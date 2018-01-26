法國洪水泛濫 巴黎塞納河水位猛漲北京新浪網 (2018-01-26 08:03)
1月25日，法國巴黎東南部郊區的聖喬治新城洪水泛濫。因連日降雨，法國多地洪水泛濫。在巴黎，塞納河水位不斷上漲，預計將持續上漲致周六。除了巴黎外，法國東部和北部也面臨洪水威脅。據報導，法國氣象局23日已向包括巴黎在內的23個省份發佈了洪水橙色預警。（圖片來源：視覺中國）
1月25日，法國巴黎東南部郊區的聖喬治新城洪水泛濫。因連日降雨，法國多地洪水泛濫。在巴黎，塞納河水位不斷上漲，預計將持續上漲致周六。除了巴黎外，法國東部和北部也面臨洪水威脅。據報導，法國氣象局23日已向包括巴黎在內的23個省份發佈了洪水橙色預警。（圖片來源：視覺中國）
1月25日，法國巴黎東南部郊區的聖喬治新城洪水泛濫。因連日降雨，法國多地洪水泛濫。在巴黎，塞納河水位不斷上漲，預計將持續上漲致周六。除了巴黎外，法國東部和北部也面臨洪水威脅。據報導，法國氣象局23日已向包括巴黎在內的23個省份發佈了洪水橙色預警。（圖片來源：視覺中國）
1月25日，法國巴黎東南部郊區的聖喬治新城洪水泛濫。因連日降雨，法國多地洪水泛濫。在巴黎，塞納河水位不斷上漲，預計將持續上漲致周六。除了巴黎外，法國東部和北部也面臨洪水威脅。據報導，法國氣象局23日已向包括巴黎在內的23個省份發佈了洪水橙色預警。（圖片來源：視覺中國）
關鍵字：
其他國際新聞更多國際新聞
編輯首推
蔡康永
愛情物語女孩必讀
摘星工廠
我是馬克
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
前美體操隊狼醫性侵眾多女性 判刑175年【中央社】
教宗：蛇誘夏娃吃禁果 史上第一宗假新聞【中廣新聞網】
入冬以來最強寒潮來襲 韓國發佈「節電令」【北京新浪網】
陸片面啟M503 歐議員：損及歐公民安全【中央社】
美國的世界領導力 美外交大老齊憂【中央社】
發燒雜誌更多
Cheers 快樂工作人
記住，人生只有3發子彈
畢業於台灣大學財務金融學系畢業的林宛靜，捨棄穩定的金融業飯碗，選擇在二十出頭的年紀創業...《詳全文》