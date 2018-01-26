1月25日，法國巴黎東南部郊區的聖喬治新城洪水泛濫。因連日降雨，法國多地洪水泛濫。在巴黎，塞納河水位不斷上漲，預計將持續上漲致周六。除了巴黎外，法國東部和北部也面臨洪水威脅。據報導，法國氣象局23日已向包括巴黎在內的23個省份發佈了洪水橙色預警。（圖片來源：視覺中國）

1月25日，法國巴黎東南部郊區的聖喬治新城洪水泛濫。因連日降雨，法國多地洪水泛濫。在巴黎，塞納河水位不斷上漲，預計將持續上漲致周六。除了巴黎外，法國東部和北部也面臨洪水威脅。據報導，法國氣象局23日已向包括巴黎在內的23個省份發佈了洪水橙色預警。（圖片來源：視覺中國）

1月25日，法國巴黎東南部郊區的聖喬治新城洪水泛濫。因連日降雨，法國多地洪水泛濫。在巴黎，塞納河水位不斷上漲，預計將持續上漲致周六。除了巴黎外，法國東部和北部也面臨洪水威脅。據報導，法國氣象局23日已向包括巴黎在內的23個省份發佈了洪水橙色預警。（圖片來源：視覺中國）

1月25日，法國巴黎東南部郊區的聖喬治新城洪水泛濫。因連日降雨，法國多地洪水泛濫。在巴黎，塞納河水位不斷上漲，預計將持續上漲致周六。除了巴黎外，法國東部和北部也面臨洪水威脅。據報導，法國氣象局23日已向包括巴黎在內的23個省份發佈了洪水橙色預警。（圖片來源：視覺中國）