中新網1月26日電 綜合報導，本月25日，朝鮮冬奧代表團先遣隊開始訪問韓國實地考察江原道的冬奧場館。先遣隊將於26日到平昌郡，陸續參觀國際廣播電視中心(IBC)、冬奧開閉幕式主會場、阿爾卑西亞越野滑雪中心、承辦高山滑雪比賽的龍坪滑雪場。

27日，先遣隊將訪問首爾，並沿原路返回北上朝鮮。踩點第一天的25日，先遣隊行程充實且加班加點，午餐晚餐都被推遲。

1月25日晚，在江陵市關東冰球中心，尹勇福與韓方奧組委接待人員握手。(韓聯社)

據報導，由體育省副局長尹勇福帶隊的8人當天乘車跨過韓朝停戰線西段邊界，當地時間下午1點5分抵達麟蹄國際賽車場(Inje Speedium)，朝鮮拉拉隊等可能下榻於此。

先遣隊長尹勇福拿著筆和本仔細檢查住宿設施很久，直到當地時間3點才下樓用餐，離開麟蹄郡向江陵市進發的時間也因此較原定時間推遲近一個半小時。朝鮮先遣隊選擇比較隱蔽的西餐酒吧吃午飯，而不是視野開闊的食堂，似乎不願被記者們打擾。

朝鮮先遣隊當地時間5點10分許乘巴士抵達將進行花樣滑冰和短道速滑比賽的江陵冰上運動場，正式考察冬奧場館。韓國警方早早在冰上運動場周邊部署機動隊設卡限行，先遣隊在冰上運動場參觀約50分鐘。

按原定考察路線，下一站是江陵奧林匹克運動員村，但朝方臨時增加到江陵冰球中心的行程，不難看出尹勇福心思縝密做事認真。

尹勇福一行在奧運村參觀約一個鐘頭后，與平昌奧組委人員歡笑握手，似乎對運動員村設施及奧組委的解說感到滿意。尹勇福等人8點多又去關東冰球中心，晚飯都顧不上吃。結束江陵站考察的先遣隊當晚將折返到麟蹄賽車場過夜。