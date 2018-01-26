溫馨！非洲母獅舔舐幼崽 獲獅寶寶獻吻北京新浪網 (2018-01-26 08:06)
坦尚尼亞塞倫蓋蒂國家公園，一頭母獅子舔著幼崽，給幼崽清理身體，而小獅子則獻吻媽媽。（圖片來源：東方IC）
坦尚尼亞塞倫蓋蒂國家公園，一頭母獅子舔著幼崽，給幼崽清理身體，而小獅子則獻吻媽媽。（圖片來源：東方IC）
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