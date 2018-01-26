坦尚尼亞塞倫蓋蒂國家公園，一頭母獅子舔著幼崽，給幼崽清理身體，而小獅子則獻吻媽媽。（圖片來源：東方IC）

坦尚尼亞塞倫蓋蒂國家公園，一頭母獅子舔著幼崽，給幼崽清理身體，而小獅子則獻吻媽媽。（圖片來源：東方IC）