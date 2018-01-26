【環球網報導 記者 朱夢穎】歐盟28國內政部長1月25日在保加利亞首都索非亞就難民問題進行談判。東歐國家雖然「語氣溫和」，但從根本上質疑歐盟難民分配份額制度，導致歐盟在難民重新安置問題上「卡殼」。

《歐洲時報》25日報導稱，歐盟28國內政部長當日啟動了歐盟避難制度改革最後一輪談判。這是歐盟的一項重要改革，但成員國在難民接待配額問題上存在諸多分歧，歐盟在此問題上仍然「癱瘓」。

難民分配份額問題與「都柏林協議」有關。《都柏林協議》規定哪個國家有責任處理在歐盟境內提出的避難申請，但申請避難者抵達的首個歐盟成員國幾乎承擔所有責任，因此這對希臘和義大利等國造成過重的負擔。

歐盟委員會因此提議透過「重新分配」的方式由各國分擔接待難民的責任，但只有在出現與2015年一樣的危機(125萬人向歐盟申請政治避難)時才啟動這個機制。

受難民潮衝擊最直接的希臘、義大利等國認為，「都柏林協議」已經過時，歐盟成員國應當分擔接待難民的壓力。

盧森堡內務大臣阿賽爾博恩呼籲道：「我們不能一直聲稱位於歐盟外部邊境的成員國必須承擔一切重任而轉過頭去不管這個問題。」他呼籲歐盟各國接受在危機時期「重新分配」申請避難者的提議。

聯合國難民事務高級專員圖爾克當日在記者會上呼籲歐盟國部長「不要放棄歐盟委員會『重新分配』措施中所代表的團結機制」。

而反對配額制的國家認為應由其他方式來展現歐盟的團結，譬如提供資金，且要出於自願。

匈牙利等反對國認為，歐盟的難民配額制度侵犯了成員國主權，因而向歐洲法院提出控訴。與之相反，德國則認為匈牙利不遵守歐盟決議而應當受到懲罰。