突然出現單側手腳麻木無力、耳鳴、視力模糊、口齒不清，或是，猛然失去平衡感持續數分鐘至1小時？當心可能是腦中風的前兆「小中風」！中醫師提醒，有上述症狀者應積極尋求專業醫師診斷、調理，釐清病因較有保障。尤其是有三高、抽菸，或心血管病史者，更要提高警覺！

小中風「來去如一陣風」？恐是腦中風前兆別輕忽

賴睿昕中醫師表示，雖然上述提到的小中風症狀，多數人往往會在發作後的24小時內完全消失。但值得注意的是，正由於小中風的症狀，出現「來去如一陣風」時間往往很短暫，很快又會恢復正常，也使得不少患者忽略其嚴重性。事實上，小中風又可被視為一種腦中風的前兆看待，曾有此症狀者未來中風的機率，往往也會比一般人高。

預防小中風，惡化成腦中風，善用天麻助調理

預防「短暫性腦缺血（小中風）」惡化成腦中風，究竟該怎麼做才對呢？賴睿昕中醫師指出，以中醫角度來說，除了了解患者有無三高問題，加以對症調理外，中醫也常使用天麻這一藥材，來改善短暫性腦缺血的情形。

根據《神農本草經》記載，天麻味甘、性平，無毒，歸肝經，能息風止痙、平肝陽、祛風通絡。而現代藥理也發現，天麻有鎮靜、促進腦部血液循環的功效，能增強視神經的分辨能力；且對於手腳麻木與頭暈、耳鳴方面的病症也有不錯的舒緩作用。因此，也被中醫視為頭腦保健的常用藥材。

「天麻杏鮑菇木耳雞湯」材料有天麻10公克、杏鮑菇500公克、黑木耳50公克、老母雞1隻、清水4000c.c.、薑片、蔥段適量、胡椒粉適量、鹽8公克。

調節腦部神經、血液循環喝這湯

除了說明天麻的好處外，賴睿昕中醫師也特別設計一道「天麻杏鮑菇木耳雞湯」，取天麻能調節腦部神經、血液循環的作用。同時，搭配高膳食纖維，能整腸、美顏的杏鮑菇。再加上，同樣高纖又富含膠質的黑木耳，就是活血、防止血管硬化、促進腸胃蠕動、改善便祕，而且適合老年人、心血管疾病與肥胖者飲用的不錯食補湯品。

★天麻杏鮑菇木耳雞湯

材料：

天麻10公克、杏鮑菇500公克、黑木耳50公克、老母雞1隻、清水4000c.c.、薑片、蔥段適量、胡椒粉適量、鹽8公克。

做法：

1.天麻提前用清水浸泡半小時備用。

2.杏鮑菇、黑木耳洗淨，切片備用。

3.老母雞洗淨、切塊備用。

4.取一大鍋放入4000c.c.清水，接著下杏鮑菇、黑木耳、老母雞，薑片、蔥段以大火煮到滾，開蓋沸騰5分鐘。

5.由於天麻久煎則無力，因此沸騰後建議接著轉文火，再下天麻燉煮1小時，熄火加入適量鹽巴、胡椒提味即可飲用。

賴睿昕中醫師也提到，想要預防腦中風上身，緩解暈眩、耳鳴等症狀，平時養成適度揉按頭部穴位的習慣，也是促進腦部血液循環、神經傳導速率，並改善短暫性腦缺血的不錯選擇。

預防腦中風上身，巧按2穴位啵棒

賴睿昕中醫師也提到，想要預防腦中風上身，緩解暈眩、耳鳴等症狀，平時養成適度揉按頭部穴位的習慣，也是促進腦部血液循環、神經傳導速率，並改善短暫性腦缺血的不錯選擇：

【百會穴】

位置：

在鼻尖往上和耳尖往上至頭頂的交會點，有一微現凹形處，即是百會穴。

按法：用雙手指按壓7秒，接著鬆手，反覆進行連續7次。

作用：醒腦開竅、安神定志。

【四神聰穴】

位置：四神聰穴共有4個位置，分別在百會穴的前、後、左、右一寸處。

按法：用雙手指按壓7秒，接著鬆手，反覆進行連續7次。

作用：有助促進腦部血液循環，輔助改善頭痛、暈眩，以及耳鳴等不適症狀。

原文網址 http://www.top1health.com/Article/80/56561