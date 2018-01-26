「已經超過40週預產期囉！媽咪回家多運動，再觀察幾天，如果下週還是沒動靜，我們要考慮催生！」聽到醫師這樣說，不少準媽咪心情矛盾，期待早點和寶寶相見，又害怕催生萬一失敗，恐怕得吃全餐。坊間對催生常有不少錯誤觀念，究竟哪些情況的孕媽咪必須催生？有請專家來解答。

所謂瓜熟蒂落，在孕期第37～40週出生的寶寶，都算是足月產，反之若小於37週則算早產，超過40週就算是過期妊娠；研究數據顯示，只有5%孕婦會在預產期當天生產，多數孕媽咪的生產週數會落在38～39週，不到37週或超過42週分娩約各占5%～10%。

母體已有產兆 催生加快產程

台中茂盛醫院婦產科主任廖敬慈表示，當孕媽咪已出現落紅、破水等產兆，惟子宮收縮強度不足以推動產程，婦產科醫師施予藥物或物理方式加快產程，稱之為「催生」，其英文 Augmentation 暗示了「加強」之意。

正常情況下，足月的媽咪接近生產時子宮頸會變軟，催生前，醫師會評估準媽咪的子宮頸成熟度，若成熟度較差，給予前列腺素PGE2，一般給藥之後大約1～2個小時母體會有反應，子宮會開始呈現規則收縮，此時要留意子宮收縮是否過度，收縮過度會造成胎盤血流減慢，導致Baby心跳減速產生缺氧，或子宮破裂等危險。

若媽咪的子宮頸已經成熟，且進入第一產程活動期，亦即子宮頸開4公分或以上，此時可採點滴施打催產素（Oxytocin），促進子宮收縮。此外，以內診方式，醫師將手指放在子宮頸內部與羊膜之間滑動（membrane stripping），透過物理性子宮頸刺激，也可引發子宮收縮；或施以人工破水加速產程。

人工進入產程 引產有利母嬰

反觀，在沒有任何產兆發生的情況下，以人工方式來引發進入產程則稱之為「引產」（Labor Induction），廖敬慈醫師表示：「引產必須是對母體或胎兒的最大利益作為考量基礎，施予的治療方式選擇。」針對母體需要施以引產的情況，包括孕媽咪本身患有內科疾病，如嚴重慢性高血壓、心臟病、自體免疫疾病等；或懷孕當中才出現的問題，如妊娠糖尿病、妊娠高血壓或子癇前症等足以影響健康及繼續懷孕的疾病，唯有提早分娩、終止懷孕狀態，母體症狀才會消退者。

一般來說，若母體病情允許的話，還是盡量待37週寶寶足月再作引產；若母體病情嚴重，雖未足月，在迫不得已的情況下必須馬上終止妊娠，此時寶寶會早產，若是出生在34週以前，寶寶肺部發育尚未完全，則須針對呼吸功能做後續治療。

妊娠糖尿病媽咪除了生出巨嬰的機率大增，嚴重時高血糖會造成胎盤絨毛水腫，導致胎兒氧氣不足，造成懷孕最後4～8週出現胎死腹中的風險提高，不可不慎，醫師會視情況決定是否須提早生產。

羊水過多的孕媽咪會因Baby無法固定胎位，在隨時會移動胎位的情況下，無法確定是否適合自然產。更嚴重的是在產程當中發生破水時，寶寶臍帶可能會被大量的羊水沖出，產生臍帶脫垂，臍帶卡在胎頭及子宮頸中間，寶寶馬上會出現缺氧問題，這也是為何產程中必須全程施予胎兒心跳監測。

＊完整文章內容請參考：【嬰兒與母親】2018年1月號。goo.gl/VaEWWg

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