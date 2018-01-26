（中央社記者曾依璇安古蘭25日專電）法國安古蘭國際漫畫節今天展開，台灣今年參與陣容龐大，有6名漫畫家參展、6人入圍獎項。其中入圍數位漫畫獎的劉倩帆，首度投稿就入圍，最後拿下第2名。



第45屆安古蘭國際漫畫節（FIBD）於25日到28日展開。今年台灣館主題為「市集聚落：台灣漫畫的多元耕作產銷」。



今年台灣共有12名漫畫家參與盛會，包括6人在台灣館展出、6人入圍獎項。



新秀獎有兩名台灣人入圍，分別為覃偉及Arwen Huang；數位漫畫獎入圍者有4人來自台灣，包括次叔、林倩羽、吳雅怡及劉倩帆。



在晚間舉行的頒獎典禮中，劉倩帆以作品「潛水」（Plongee）獲得數位漫畫獎第2名。她本在台灣學商業設計，也做過一年相關工作，後來到法國學藝術，目前住在英國。



她接受中央社記者訪問時說，這是她首度向安古蘭漫畫節投稿，很意外自己能獲獎；她說，比起漫畫，設計是更嚴謹的工作，但「我還是喜歡畫我腦海中的東西，比較自由」。



台灣館下午舉行開幕式，駐法代表張銘忠、駐法國台灣文化中心主任連俐俐從巴黎前來觀展，安古蘭漫畫節總代表邦杜（Franck Bondoux）、大安古蘭區（Grand Angouleme）主席多賀（Jean-Francois Daure）、安古蘭市長波納豐（Xavier Bonnefont）、漫畫節協會主席古湖（Delphine Groux）等也到場共襄盛舉，肯定台灣7度組團參展累積的成績。



在台灣館展出的6名漫畫家為房瑞儀、翁瑜鴻、Jimmeh Aitch（黃駿）、阮光民、SALLY、曾耀慶。整個台灣館打造得有如傳統市集，主視覺顏色為台灣常見「茄芷袋」的紅、藍、綠3色，每名漫畫家都有一個個人攤位。



台灣館揭幕第一天，Jimmeh Aitch、翁瑜鴻等漫畫家的作品都有法國讀者現場購書。



法國讀者斯蒂凡（Stephane）是長年漫畫迷，也是安古蘭漫畫節常客，他以前只聽說過台灣漫畫，從沒真正看過，但今年第一次掏腰包買了台灣漫畫家的作品。



斯蒂凡受訪時說，他向來都是看日本漫畫，特別喜歡大友克洋的作品，今天看到Jimmeh Aitch現場作畫的筆觸，很有興趣，也很好奇，想更瞭解台灣漫畫，所以買了他的首部作品「哈囉哈囉馬尼拉」。1070126