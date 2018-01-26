▲國民黨主席吳敦義落實競選政見，成立藍天志工團，宣揚國民黨理念。（圖／記者戴祺修攝,2018.01.17）

新春喜劇片上演？幾乎在台灣已經毫無作用的號稱是「最大在野黨」的國民黨終於有所動作了，卻只讓人看到是東施效顰，令人發噱！

國民黨中常會在一月十七日通過「中國國民黨藍天志工團設置要點」，未來該團平時推動公益志工活動，選舉期間則轉為負責推動輔選工作，總團長由吳敦義擔任，媒體報導，親吳人士還特別指出：「藍天志工團與小英之友會功能頗為類似，選舉時都可遍地開花拉票‧‧‧」

這是「師夷長技以治夷」嗎？

向蔡英文學習竟可以夢想打敗蔡英文，就可以拿回政權？

看著一大堆齒搖髮落、髮蒼蒼、眼茫茫的老人家天馬行空做白日夢，以為隨便喊幾句口號就能號召青年人奮起，呼群保「義」（此「義」並非公義或道義，而是吳敦義），無厘頭的幻想，讓人啞然失笑！

號召更多的年輕人？吳敦義和國民黨這些老邁的頭腦真是不知今夕是何夕，更不知道國民黨已經是如何的破落殘破‧‧‧

長久以來，國民黨一向自詡「人才濟濟」，面對2018的選舉，卻已經持續出現「人選困窘」，首善之都台北市，找不出人選挑戰柯文哲；一向是藍大於綠，而且遠遠大於綠的桃園市，鄭文燦穩坐釣魚台，所有的指標都顯示鄭文燦連任機率是超高水準。

更可笑的是在高雄市，民進黨六組人馬廝殺，刀刀見骨，這樣一個對手可能大崩裂的局面當中，國民黨竟然毫無作為，最最可笑的是，吳敦義還是高雄市長出身，對於等同是自己的老巢之地，一籌莫展！

更可悲的是，唯一最有贏面的新北市，國民黨依舊發揮「勇於內鬥」百年傳統，除了抵制侯友宜，更是為了卡死朱立倫，一些不堪入目指控對手操守的隱喻式攻擊都出爐了。

開疆闢土，人人怯步，最後地盤，黨內互打，這樣的國民黨，現有既得利益者朋比分贓都不夠了，哪有可能還有發揮與發展的空間，留給國民黨想要號召的新一批年輕人？

國民黨人一定會反駁，吳敦義現在鼓吹的是「志工」，志工精神是無怨無悔，不求回報‧‧‧

這樣說當然沒錯，問題是要號召志工也要先自己看看是塊甚麼料！

志工，特別是選舉時候的志工，在台灣根本不是新鮮事，黨外時代起，綠營就有志工傳統，國民黨一向給人財大氣粗的「阿舍、潘仔」觀感，選舉時通常只有一堆人擠過去想要賺點選舉財，確實少有志工。

但藍軍陣營並非沒有志工前例，新黨初起時，大地一聲雷，志工處處有；宋楚瑜獨立參選時，也是志工拱出他的差點擊敗陳水扁的氣勢；還有馬英九，2008年參選時，百萬「土豆媽媽志工團」氣壯山河‧‧‧說穿了，只要能給人帶來改變創新的希望，就有魅力，志工不請自來，何必要黨主席辛辛苦苦去「號召」？

吳敦義的親隨們一定很不服氣反嗆，蔡英文可沒有甚麼魅力，也沒有帶出甚麼新的期待，還不是有「小英之友會」，可見事在人為。

這樣的說法，其實對蔡英文並不公平，因為在綠營觀感當中，蔡英文在民進黨最艱困的時候，挺身而出，是讓綠營感動與感激的，雖然沒有魅力，也還有志工相隨。

請問吳敦義，國民黨最艱困的2014、2016‧‧‧位高權重的吳敦義安在哉？當時的保持距離以策安全之明哲保身，也已經讓吳敦義再也不會有令人感動與感激的號召能力了！

唉，看到國民黨如今的病急亂投醫，只讓我想到尼安德塔人‧‧‧

其實，尼安德塔人的基因不比智人差，平均腦容量超過1520CC，比智人多100CC以上，體能更好，還懂藝術和天文觀星，這些都在那些史前壁畫得到驗證，也因此，他們統治世界將近百萬年，卻想不到才在三萬多年前，碰到了智商比較低、體能和速度都很差的智人，一敗塗地。

這個謎團，考古人類學家終於找到關鍵因素，尼安德塔人並沒有「投手肩」，搏擊很強悍，近身攻擊時，智人絕不是對手，但是智人會投擲，遠距離攻擊，而尼安德塔人就拿到智人的長矛也不會投擲，終於滅絕。

同樣的原理，正適用於仍是上世紀基因之吳敦義與國民黨⋯⋯

●作者：黃創夏／資深媒體人

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