冬天吃點爽麻勁辣的麻辣鍋，拿它來暖暖身，絕對是天堂級的享受，但想到火鍋的熱量，真的是讓人又愛又恨啊～但有研究指出，吃辣不僅能「暖身」，竟然還有助減肥！

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《the Journal of Strength and Conditioning Research》中有篇期刊研究，發現在營養素裡摻有辣椒素的訓練員，RPE值（運動時主觀感覺累與否的數值，越高則主觀感覺越累）比使用了安慰劑（PCB）的組別，數值降低了6%。

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不僅緩解運動疲憊的感覺，該研究也指出辣椒中的辣椒素，可以激活腸胃的辣椒受體「TRPV1」，可促進能量消耗和脂肪燃燒。

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辣椒素會活化交感神經，促使棕色脂肪(brown adipose tissue)產生生熱作用，生熱作用會提升身體能量消耗，進而消耗體脂肪，這也是為何市面上許多減肥聖品皆含有辣椒素的原因吧！

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看來吃飯時加一點辣，適當的辣度不僅能提味，還有增加飽足的效果，適合上班族的懶人減肥法，除了，吃點辣椒也是個不錯的選擇！（公司附近餐館的辣椒罐使用率會瞬間飆升嗎XD）

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除了減肥之外，辣椒也有助降血壓的功能，美國心臟協會在《高血壓》期刊所發表的研究報告，指出較偏好香料的受試者，其鹽分的攝取量和血壓，低於不喜歡辛辣食物的受試者，可見辣得噴火也是有好處的。（笑）

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這是由於辣椒素影響腦部裡的腦島與眶額葉皮層的活動，對於鹽味更加敏感，進而降低鹽分的攝取，有助於降血壓的目的。

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但可不能因為如此就瘋狂吃辣，畢竟辣椒刺激性高，可別過度刺激腸胃而因小失大，更可別因此就大肆嗑麻辣火鍋，相信大家都明白， 那吃下去的熱量比辣椒素能幫你燃燒的多太多了。（笑）

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