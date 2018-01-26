《拳皇14》新增DLC角色 老爺子只用撲克牌殺人北京新浪網 (2018-01-26 07:45)
今天EVO Japan 2018正式開啟，正如之前的預告一樣，SNK今天也發佈了旗下格鬥遊戲《拳皇14》的最新DLC角色——奧斯瓦爾德，以下是該角色的預告片，一起來看看。
奧斯瓦爾德最早出現於《拳皇11》。從外表上來看只是個剛剛步入老年期的普通紳士，但他的真實身份是使用卡片暗殺術的殺手。他擁有著用普通的撲克牌也能把人切開的恐怖實力，在里社會當中相當的有名，後來因年邁而金盆洗手退出了殺手行業。
在新作《拳皇14》中，老爺子的動作仍然非常迅速。撲克牌在手中把對手打的毫無反擊之力。不知道這一次超必殺技是不是還需要蓄力呢？
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