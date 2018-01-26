PC高難動作遊戲《死亡細胞》年內移植三大家用機北京新浪網 (2018-01-26 07:45)
由Motion Twins開發，目前正在STEAM平台進行搶鮮體驗的動作遊戲《死亡細胞》今天得到確認，這款包含rogue-like玩法的優秀作品也將在2018年內推出PS4、Switch和XboxOne版。
雖然遊戲開發商還沒有確定家用機版《死亡細胞》的上市日期，不過今天他們同時還發佈了一段全新的遊戲預告片，一起來看看吧。
雖然《死亡細胞》還沒推出正式版，不過這款遊戲已經在STEAM搶鮮體驗階段獲得了極大的成功。根據該遊戲開發商的數據，搶鮮體驗階段遊戲的銷量就已經突破了60萬套。
《死亡細胞》是一款包含Roguelite+銀河戰士惡魔城玩法的作品。玩家將在相連世界中體會逐漸探索的樂趣，且遊戲將兼有Roguelike遊戲的重複可玩性和刺激的永久死亡體驗，難度也是很高。
如果你還沒有玩過PC版的話，請點擊這裏。
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