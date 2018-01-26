今天BANDAI NAMCO發佈了旗下刀劍格鬥遊戲《靈魂能力6》的最新角色宣傳視頻。視頻中我們可以看到系列經典的角色：Nightmare、Xianghua以及Kilik，另外還有一名全新的角色Gr？h亮相，一起來看看。

《靈魂能力6》遊戲方式將會繼承部分前作特色，包含以武器為基礎的戰鬥、能將對手擊出場外的出局設計，以及提供8方向移動系統。不過新作會加入全新的邊緣反擊系統，這套系統能讓角色互相對峙或根據對手招式進行反擊。

《靈魂能力6》將於2018年內上市，對應PC、PS4和XboxOne平台。