中新網1月26日電 據日媒報導，日本首相安倍晉三本月25日在眾院全體會議過程中舉行的第2天代表質詢中就日本引進遠程巡航導彈表示：「指責其為憲法上不允許持有的武器是不恰當的。」

資料圖：日本首相安倍晉三。

他否定了引進遠程巡航導彈有利於擁有攻擊敵方基地能力的觀點，並強調此類攻擊力今後仍將依靠美國的想法沒有改變。

關於遠程巡航導彈，安倍尋求理解稱：「為了在確保自衛隊員安全的同時有效保衛我國而引進。」安倍同時稱：「專守防衛是依照憲法的我國防衛之大前提。今後也不會有絲毫的改變。」

圍繞攻擊敵方基地的能力，安倍表示「目前依賴美國的攻擊力，不打算變更日美間的分工。對於這一點今後也不會有絲毫的改變」。

在日本眾院全體會議上，安倍對隸屬於美軍普天間機場(沖繩縣宜野灣市)的海軍陸戰隊直升機等相繼發生迫降及事故說明稱，已向美方強烈要求防止此類問題再次發生。

日本共產黨委員長志位和夫主張讓美海軍陸戰隊撤離，但被安倍反駁。

在上午的參院全體會議代表質詢中，安倍再次表示期待對修改《憲法》加深討論。他表示：「期待在憲法審查會各黨展開建設性的討論，無論執政黨還是在野黨形成廣泛共識，國民的理解也進一步加深。」

日本民進黨黨首大冢耕平詢問了由國會提議修憲的目標時間，安倍迴避作出明確表態。