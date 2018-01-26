記者官小艇／嘉義報導

「嘉」有你真好，財團法人九華山地藏庵25日上午拜會嘉義縣政府，並捐贈800萬4,000元的冬令救濟金給嘉義縣的低收入戶，嘉義縣長張花冠代表接受這筆愛心捐贈，並致贈感謝狀給予九華山地藏庵董事長黃俊森，現場充滿溫馨感人氣氛。

縣長張花冠表示，九華山地藏庵年年愛心不間斷「以嘉己人照顧嘉己人精神」，讓她深深感受到社會溫暖的一面，在這裡她也代表嘉義縣的弱勢族群對九華山地藏庵的善舉表達感謝，也期許九華山地藏庵繼續拋磚引玉當公益領頭羊，讓更多的公益團體可以現身造福社會大眾。

九華山地藏庵董事長黃俊森表示，九華山地藏庵歷年來持續關心嘉義地區的低收入鄉親，於每年的春節前都會發放冬令救濟金及白米，今年每戶低收入戶金額為4,600元。社會善心人士的捐款，透過公部門的力量整合慈善資源，將愛心提供給嘉義縣的貧窮邊緣戶，「施比受更有福」。九華山地藏庵將會一直做下去。

社會局長楊健人表示，九華山地藏庵自93年起連續15年來協助嘉義縣辦理低收入戶冬令救濟，累計捐贈冬令救濟金暨白米代金共計新台幣6,636萬3,300元。本次的冬令救濟金，將透過各鄉鎮市公所人員以現金發放的方式，轉發給嘉義縣低收入戶。此次發放金額為每戶4,600元之救濟金及白米代金，預計嘉惠1,740戶低收入戶。