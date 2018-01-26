九華山地藏庵捐800萬助嘉縣府 1740低收入戶受惠台灣好新聞報 (2018-01-26 07:10)
記者官小艇／嘉義報導
「嘉」有你真好，財團法人九華山地藏庵25日上午拜會嘉義縣政府，並捐贈800萬4,000元的冬令救濟金給嘉義縣的低收入戶，嘉義縣長張花冠代表接受這筆愛心捐贈，並致贈感謝狀給予九華山地藏庵董事長黃俊森，現場充滿溫馨感人氣氛。
縣長張花冠表示，九華山地藏庵年年愛心不間斷「以嘉己人照顧嘉己人精神」，讓她深深感受到社會溫暖的一面，在這裡她也代表嘉義縣的弱勢族群對九華山地藏庵的善舉表達感謝，也期許九華山地藏庵繼續拋磚引玉當公益領頭羊，讓更多的公益團體可以現身造福社會大眾。
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