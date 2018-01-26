保障長者交通安全 屏警積極推動導護年長專案台灣好新聞報 (2018-01-26 07:40)
地方中心／屏東報導
屏東警分局為確保長輩交通安全，推出「護老專案」，主動為長者裝設行車警示燈、反光條或配戴行人亮光手環，提高晨昏行駛的辨識度，防制事故發生「讓長輩閃閃惹人愛」。
屏東分局為防制交通事故發生，於日前晚間7點在德協派出所轄區內，選擇村民活動中心舉辦「社區治安與交通座談會」，邀請社區年長者與會，加強宣導，目的打破以往定點取締違規執行方式，重點在以老人交通安全疏導為主，藉以提升年長者行的安全，讓用路人在行經馬路時，對年長者能更加注意，多一份保障。據統計調查事故發生時段以4至6時、18至20時次之，由此顯示清晨及黃昏時段視線不佳，提升高齡者行走之風險性。
屏東分局長曹儒林表示，呼籲長者清晨、傍晚外出應穿著「亮閃閃」衣服，用路人在路上遇見高齡者，不論騎機車、騎腳踏車還是行走於路上，請減速慢行，保持距離，多一分禮讓，多一分關心，讓大家一同關懷高齡長者行的安全。
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