記者尤翔霆／台北報導

創世、華山、人安基金會，2月4號將在總統府前廣場，舉辦第28屆寒士吃飽尾牙，台北市長柯文哲特別前來關懷植物人、單親媽媽等弱勢民眾，也替活動暖身，呼籲各界踴躍捐發票，讓他們能飽餐一頓，感受社會溫暖。

把發票一張一張投入桶內，台北市長柯文哲出席創世基金會公益活動，並從創辦人曹慶手中，接下第28屆「寒士吃飽」尾牙邀請函，呼籲大家踴躍捐款，幫助更多弱勢朋友。

創世、華山、人安基金會每年都會舉辦寒士吃飽尾牙，邀請街友、獨居長輩、單親媽媽等弱勢族群，在過年期間能夠飽餐一頓，感受來自社會的溫暖。只是隨著經濟不景氣，和千萬發票獎金盛行，募款越來越困難。

柯文哲用行動關懷弱勢，還跟單親媽媽學怎麼烤地瓜，希望透過自己的影響力，喚起社會大眾注意，減輕他們的生活壓力。