記者陳駱宜宏／新竹報導

可愛的機器人不但能與大家互動，更能說故事，上網找影片，新竹縣響應中央前瞻計畫，推動智慧校園，優化教育資源，給學生不一樣的學習環境。

結合新竹縣大力推得動漫畫產業，預計在六所校園內成立14間智慧學習教室，整合所有資源，透過網路，將整個世界帶進教室，拓展學生的視野。

智慧學習教室，讓學生從小接觸時下最新的科技，更讓老師能透過更多設備教學，引導孩子學習更多課本外的知識，成就不一樣的未來。