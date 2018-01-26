前瞻建設智慧校園 竹縣六校設示範點台灣好新聞報 (2018-01-26 07:20)
記者陳駱宜宏／新竹報導
可愛的機器人不但能與大家互動，更能說故事，上網找影片，新竹縣響應中央前瞻計畫，推動智慧校園，優化教育資源，給學生不一樣的學習環境。
結合新竹縣大力推得動漫畫產業，預計在六所校園內成立14間智慧學習教室，整合所有資源，透過網路，將整個世界帶進教室，拓展學生的視野。
智慧學習教室，讓學生從小接觸時下最新的科技，更讓老師能透過更多設備教學，引導孩子學習更多課本外的知識，成就不一樣的未來。
關鍵字：
其他生活新聞更多生活新聞
編輯首推
蔡康永
摘星工廠
愛情物語女孩必讀
我是馬克
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
素面 西裝 背心．THE EMPORIUM 漸層．THE EMPORIUM 洋裝．THE EMPORIUM 上衣．THE EMPORIUM 外套．THE EMPORIUM．THE EMPORIUM 兩件式．THE EMPORIUM 點點
日期定了！傅達仁將赴瑞士 穿當年「大紅西裝」走完人生【NOWnews今日新聞】
大學校花志願是當「超性感農夫」？網友：想播種灌溉【NOWnews今日新聞】
「結婚吧」年度熱搜排行 孕新娘擠進前二名【中央網路報】
終極一班熱血燃了12年！這些當年同學你還記得嗎？【網路溫度計】
尋找千萬得主 台水用戶9-10月千萬發票未領 【大成報】
發燒雜誌更多
Cheers 快樂工作人
記住，人生只有3發子彈
畢業於台灣大學財務金融學系畢業的林宛靜，捨棄穩定的金融業飯碗，選擇在二十出頭的年紀創業...《詳全文》